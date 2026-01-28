28 de enero de 2026
Tristeza en el rock

Murió Adrián Bar: el adiós al alma de Orion's Beethoven y leyenda del rock nacional

Dolor por la muerte de Adrián Bar, pionero del rock argentino y líder de Orion's Beethoven. El legado de un ícono de la música nacional.

Murió Adrián Bar: el adiós al alma de Orions Beethoven y leyenda del rock nacional

Murió Adrián Bar: el adiós al alma de Orion's Beethoven y leyenda del rock nacional

 Por Analía Martín

El mundo del rock nacional se viste de luto tras confirmarse la triste noticia de la muerte de Adrián Bar, el emblemático guitarrista y compositor que fundó la mítica banda Orion's Beethoven. A los 73 años, el artista dejó un vacío inmenso en una escena que lo recordará siempre como un verdadero pionero independiente.

La noticia fue confirmada este martes por su productora, Mandíbula, a través de un comunicado que conmovió a colegas y seguidores de todas las generaciones. Bar no sólo fue un músico talentoso, sino un arquitecto del sonido que ayudó a cimentar las bases del género en el país desde los márgenes, lejos de la búsqueda de fama masiva y siempre fiel a su visión artística.

Un pionero del rock que eligió la independencia

Nacido en una época de ebullición creativa, Adrián fundó junto a su hermano Ronan la agrupación Orion's Beethoven a principios de los años 70. Con esta formación participó en festivales que hoy son leyenda, como el B.A. Rock, Pinap y el recordado La Falda Rock. Sin embargo, su consagración definitiva ante el gran público llegaría en 1982 con el álbum Volando alto, que contenía el hit "Hasta que salga el sol".

Aquel estribillo que rezaba "Toda la noche hasta que salga el sol tocando en una banda de rock and roll, sin parar" se convirtió en un himno generacional y hasta en jingle publicitario, aunque para Bar era mucho más que eso: era una declaración ética sobre cómo habitar el mundo.

Entre los hitos más destacados de su carrera se encuentran:

  • La fundación de Orion's Beethoven, proyecto que luego mutó simplemente a Orion's.
  • Su rechazo a sumarse como guitarrista a Los Abuelos de la Nada para enfocarse en su propia banda, sugiriendo en su lugar a Gustavo Bazterrica.
  • La creación de Triciclosclos en la década del 90, donde continuó explorando sonidos innovadores.
  • El reconocimiento como Ciudadano Ilustre de Tres de Febrero en 2015.
Embed

El último vuelo y un adiós frente al mar

En sus últimos años, Adrián Bar se volcó a la escritura y en diciembre de 2025 presentó su primer libro titulado Bueno nada, en la Biblioteca del Congreso. En sus redes sociales, había compartido reflexiones profundas sobre el paso del tiempo y la "vejez", asegurando que, pese a las limitaciones físicas, el fuego interno seguía brillando con la misma intensidad de siempre.

Embed

Fiel a su espíritu libre, no habrá un velatorio público convencional. Su familia informó que las cenizas del músico serán depositadas en el mar argentino, en la localidad de Santa Clara del Mar, en una ceremonia abierta para quienes deseen acompañarlo en su último viaje hacia la libertad.

Se fue un artista que eligió el camino lateral para mantenerse auténtico. Adrián Bar deja una huella imborrable en el pentagrama nacional y un ejemplo de integridad que seguirá resonando cada vez que suene un disco de Orion's.

