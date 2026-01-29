General Alvear inició trabajos de urbanización y limpieza en el barrio Parque

Trabajos de limpieza en General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales







Comenzaron tareas de urbanización, limpieza y mejoras en la zona del barrio Parque, en el marco de un operativo coordinado por el Municipio de General Alvear. Los trabajos incluyen el acondicionamiento de un desagüe, ordenamiento de márgenes, despeje de un sector lindero y mantenimiento del sistema de alumbrado público.

Las intervenciones apuntan a mejorar el escurrimiento, reforzar la seguridad del sector y responder a pedidos realizados por vecinos del lugar.

Jimena Grilli, vecina del barrio, explicó que uno de los puntos centrales es la recuperación de un desagüe que no estaba cumpliendo su función: “es un desagüe que estaba prácticamente clausurado y no llevaba a ningún lado. Los vecinos lo habían pedido y ahora se está cerrando, orillando y limpiando parte del campo cercano”.

Trabajos de limpieza y cambio de luminarias en el barrio Parque de General Alvear Grilli también señaló que se informó a los residentes sobre la presencia de maquinaria y movimiento operativo en la zona: “avisé en el grupo del barrio para que circularan con precaución porque las máquinas van a estar trabajando hoy y mañana”.

Además, indicó que se realizaron tareas complementarias sobre el alumbrado: “Se han hecho trabajos de limpieza y también recambio de luminarias que estaban quemadas”. Desde el sector vecinal destacaron la respuesta a los planteos presentados: “Se están logrando los pedidos con esta gestión y se está trabajando bien”, afirmó.