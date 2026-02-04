4 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
nuevas prioridades

El balance de enero mostró un nuevo perfil del turista: cómo puede Mendoza capitalizar esta tendencia

Enero dejó en evidencia un turista más selectivo y de estadías cortas. Mendoza, con naturaleza y eventos, aparece bien posicionada en el turismo interno.

Enero mostró un nuevo perfil del turista.

Enero mostró un nuevo perfil del turista.

Foto: Yemel Fil
 Por Soledad Maturano

El turismo interno atravesó un enero marcado por la heterogeneidad, con comportamientos dispares según las regiones del país. Así lo señaló Salvador Femenía, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en diálogo con Aconcagua Radio, al analizar el desempeño del sector durante la primera quincena del año.

Lee además
.El economista Nicolás Aroma dio su opinión respecto a la salida de Marco Lavagna de la conducción del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
entrevista

Nicolás Aroma en Aconcagua Radio: "La salida de Marco Lavagna del INDEC genera desconfianza"
Vargas Arizu en Aconcagua Radio: Podemos trabajar contra el contrabando, pero no sobre el comercio legal
ENTREVISTA

Vargas Arizu en Aconcagua Radio: "Podemos trabajar contra el contrabando, pero no sobre el comercio legal"
14 de Enero de 2025, Cacheuta, turismo, turistas, montaña mendocina, verano, parque termal cacheuta, aguas termales
Los viejos se inclinaron por destinos atravesados por la naturaleza y la cultura.

Los viejos se inclinaron por destinos atravesados por la naturaleza y la cultura.

Un turista más flexible, estadías cortas y destinos con naturaleza

“En la primera quincena fue bastante heterogénea la distribución del turismo interno entre todas las provincias”, señaló Femenía, y remarcó que hoy predomina “un turista muy selectivo, que no reserva con anterioridad y decide bastante sobre la marcha”.

Según explicó, tal comportamiento está fuertemente condicionado por la agenda cultural: “La decisión está muy influenciada por los eventos que puedan ofrecer distintos lugares del país: culturales, musicales, teatrales”. Además, detalló que el viajero actual “elige estadías cortas, de cuatro o cinco días, y se mueve a un ritmo mucho más rápido”.

En cuanto a los destinos, indicó que en enero la costa atlántica tuvo una ocupación del 60%, mientras que hubo una clara preferencia por “destinos con más naturaleza como Mendoza, San Luis, el norte del país, el Litoral y Ushuaia”.

Finalmente, Femenía destacó que “estamos un poco más competitivos que el año pasado”. En ese sentido, precisó que el gasto promedio ronda “entre 90 y 115 mil pesos por persona por día, donde el principal gasto es transporte, hotelería y gastronomía”, y auguró que “febrero también va a ser un mes bastante bueno”.

Escuchá la entrevista completa a Salvador Femenía y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com

Embed

Temas
Seguí leyendo

Badaloni en Aconcagua Radio: "La carga impositiva termina impactando en los precios finales"

Las Más Leídas

Atención viajeros: una YPF de Uspallata fue clausurada y el viaje a Chile requiere mayor previsión
atención viajeros

Una estación de servicio clave de Uspallata fue clausurada y el viaje a Chile requiere más previsión

Walter Bento fue declarado culpable de lavado de activos, asociación ilícita y falsedad ideológica, entre otros delitos.  video
tribunales federales

Walter Bento, culpable: el duro relato de la presidenta del tribunal

Largas filas y demoras extremas: más de 10 horas para cruzar desde Chile a Mendoza
COLAPSADO

Largas filas y demoras extremas: más de 10 horas para cruzar desde Chile a la provincia de Mendoza

La mayoría de los imputados en el juicio fue declarado culpable. Fotos: Cristian Lozano.
veredicto

Uno por uno, cada uno de los condenados en el juicio a Walter Bento

Murió un hombre tras un vuelco en la Ruta 40, a la altura de San Carlos
accidente vial

Tragedia vial en la Ruta 40: un hombre murió tras volcar a la altura de San Carlos