El balance de enero mostró un nuevo perfil del turista: cómo puede Mendoza capitalizar esta tendencia

El turismo interno atravesó un enero marcado por la heterogeneidad, con comportamientos dispares según las regiones del país. Así lo señaló Salvador Femenía, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en diálogo con Aconcagua Radio, al analizar el desempeño del sector durante la primera quincena del año.
Un turista más flexible, estadías cortas y destinos con naturaleza
“En la primera quincena fue bastante heterogénea la distribución del turismo interno entre todas las provincias”, señaló Femenía, y remarcó que hoy predomina “un turista muy selectivo, que no reserva con anterioridad y decide bastante sobre la marcha”.
Según explicó, tal comportamiento está fuertemente condicionado por la agenda cultural: “La decisión está muy influenciada por los eventos que puedan ofrecer distintos lugares del país: culturales, musicales, teatrales”. Además, detalló que el viajero actual “elige estadías cortas, de cuatro o cinco días, y se mueve a un ritmo mucho más rápido”.
En cuanto a los destinos, indicó que en enero la costa atlántica tuvo una ocupación del 60%, mientras que hubo una clara preferencia por “destinos con más naturaleza como Mendoza, San Luis, el norte del país, el Litoral y Ushuaia”.
Finalmente, Femenía destacó que “estamos un poco más competitivos que el año pasado”. En ese sentido, precisó que el gasto promedio ronda “entre 90 y 115 mil pesos por persona por día, donde el principal gasto es transporte, hotelería y gastronomía”, y auguró que “febrero también va a ser un mes bastante bueno”.
