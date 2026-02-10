La Pulpera en San Rafael: una industria que aprovecha al máximo la fruta

En un contexto de fuerte crisis para el agro mendocino , La Pulpera de San Rafael se consolida como una industria clave que aprovecha la fruta al máximo , evita pérdidas para los productores y sostiene la producción local. La planta transforma materia prima perecedera en pulpas con valor agregado , empleo formal y proyección exportadora.

Desde la mirada de sus protagonistas, el concepto central de La Pulpera es claro: nadie pierde . Así lo explicó Juan Carlos Cappadona , gerente de la fábrica , quien ante Noticiero Andino remarca que la fruta que muchas veces no logra venderse o termina pudriéndose en las fincas encuentra allí una salida productiva . “Una vez elaborada, esa fruta pasa de tener pocos días de vida útil a convertirse en un producto con hasta dos años de duración , casi como un commodity”, señala.

La planta recibe cualquier volumen de producción bajo las mismas condiciones y al mismo precio , desde pequeños productores que acercan un cajón hasta quienes llegan con camiones completos. Además , genera empleo registrado y elabora pulpas que hoy se exportan a mercados como Italia y Estados Unidos . Desde su creación, La Pulpera ya procesó alrededor de 70 millones de kilos de fruta que, sin esta alternativa, se habrían perdido .

En cuanto a la temporada actual, Cappadona detalló que la producción comenzó con damasco , utilizado tanto para comercialización como para poner en marcha las líneas de elaboración, y luego se avanzó con la pulpa de durazno , el principal producto de la planta. “Este año estimamos llegar a los 7 millones de kilos procesados . Somos una herramienta fundamental dentro de una estructura productiva muy golpeada por la apertura de importaciones y la caída del consumo ”, afirmó.

El impacto de La Pulpera en la economía regional también es destacado por Marcelo Serrano, presidente de la Sociedad Rural de San Rafael. En medio de un escenario complejo, con fábricas que dejaron de recibir materia prima, Serrano subrayó que la planta de Cuadro Nacional sigue abierta y funcionando, lo que representa un respaldo clave para los productores locales. “Tal vez no sean los precios ideales, pero al menos el productor sabe que no va a dejar la fruta en la planta ”, sostuvo.

Serrano explicó que históricamente la pulpa se elaboraba con fruta de descarte, pero que hoy incluso se está procesando durazno de primera calidad que no encuentra salida en otros mercados. “Eso habla de la gravedad de la situación. Hay productores que empiezan a erradicar montes porque no ven rentabilidad, en un cultivo con costos muy altos ”, advirtió.

Finalmente, el dirigente rural recordó que la caída de los precios internacionales de la pulpa, que pasaron de valores de hasta 1.800 dólares la tonelada en 2023 a menos de 900 dólares en 2024, junto con la apertura de importaciones, obligó a La Pulpera a ajustar su programa el año pasado. “Este año el objetivo es claro: recibir a todos los productores que se acerquen, especialmente con durazno, porque hoy no tienen dónde colocarlo”, concluyó.

Mirá la entrevista completa: