14 de febrero de 2026
Sitio Andino
San Rafael

Aseguran que la calidad del agua del embalse El Nihuil se encuentra en "valores normales"

Análisis químicos realizados recientemente descartaron problemas en el ecosistema acuático del embalse El Nihuil, afirmó el biólogo Adrián Atencio.

Imagen ilustrativa.



El biólogo Adrián Atencio, encargado de analizar la calidad del agua del embalse El Nihuil dialogó con Noticiero Andino desde San Rafael sobre el estado del lago. Aseguró que todos los parámetros estudiados se encuentra en "valores normales" y que los análisis recientes no evidenciaron ninguna afectación al ecosistema acuático.

La confirmación de esta situación se debe a raíz de algunas versiones que cuestionaron su estado. Al respecto, el especialista indicó: "Nosotros realizamos monitoreos cuatro veces al año. Estuvimos el día 10 de febrero realizando el monitoreo que correspondía para el embalse, tanto el registro de la calidad del agua con los parámetros in situ del presente mes de febrero como los de la primavera, han dado valores normales".

Entre las variables estudiadas se encuentran los niveles de oxígeno, de conductividad y de transparencia del agua, sobre esta última, el biólogo dijo que los análisis demostraron que es "realmente ideal". Explicó que El embalse de El Nihuil, por su condición de vaso somero, favorece una amplia penetración de la luz solar en la columna de agua, lo que permite el desarrollo de vegetación acuática conocida como lama, que puede enraizarse en el lecho y crecer sin dificultades incluso a profundidades de tres, cuatro o cinco metros.

De esa manera, pueden vivir cómodamente fotosintetizando cuando en determinados períodos el nivel baja. Cuando eso ocurre, la planta, al tener esa característica laxa, se acomoda a la superficie y da esa idea como que hubiera mucha más. "Los análisis químicos nos dan resultados normales. Por un lado, la analítica; por el otro, la biología, que vive actualmente con un ecosistema vivo ideal en donde se dan todas las condiciones para que esté en muy buen estado", indicó Atencio.

La salud del embalse y el nivel de El Nihuil

En relación a la salud del lago, sostuvo que se trata de un ecosistema muy rico: "Pudimos observar cardúmenes de pejerrey, por el nivel de transparencia y al estar bastante somero, tanto de pejerrey patagónico como de perca, con un estado muy bueno de actividad fisiológica. Como así también, y ha sido de público conocimiento, la actividad de los flamencos comiendo, todos de una forma interactuando con el ambiente sin ningún inconveniente".





En cuanto al nivel del embalse, Atencio explicó que entre la cota mínima y la máxima operativa existe una diferencia de tres metros. Este año, con escasas precipitaciones níveas, el volumen almacenado no alcanza el punto ideal, aunque se mantiene dentro de los parámetros de operación: “La cota no es la ideal, pero no estamos en la mínima de operación y hasta ahora no hemos encontrado ningún inconveniente que afecte al ecosistema acuático”.

La cota máxima es 1.251 metros sobre el nivel del mar, lo que corresponde a una superficie cubierta de agua de aproximadamente 9.000 hectáreas. La cota mínima de operación es 1.248 metros sobre el nivel del mar y, actualmente, se encuentra aproximadamente en 1.248,5 metros sobre el nivel del mar.

