San Rafael tendrá una nueva obra para mitigar crecidas aluvionales Foto: Gobierno de Mendoza

El Gobierno de provincial licitó una obra clave para fortalecer la seguridad hídrica de San Rafael. Se trata de la construcción de una nueva alcantarilla en el paraje Colonia Española, una intervención destinada a prevenir inundaciones y mitigar los riesgos que generan las crecidas aluvionales en la zona.

Alcantarilla - San Rafael (1) El presupuesto destinado para la obra será de $86.841.000. Foto: Gobierno de Mendoza Nueva licitación y obra para San Rafael: de qué trata La iniciativa forma parte del plan provincial de fortalecimiento de la infraestructura departamental y apunta a dar una solución definitiva a un cruce que hoy presenta serias limitaciones ante tormentas intensas.

La obra consistirá en la construcción de una alcantarilla de hormigón armado en tres tramos, sobre calle Ripa y el cauce aluvional La Hedionda. Actualmente, el lugar cuenta con un badén precario que resulta insuficiente durante las lluvias estivales, lo que pone en riesgo a vecinos y productores.

Con esta nueva estructura, las crecidas podrán escurrir de manera más eficiente, reduciendo la posibilidad de desbordes y mejorando la protección hídrica de los sectores aledaños.

El presupuesto oficial asciende a $86.841.000 y la apertura de sobres licitatorios está prevista para el 3 de marzo. Según el pliego, la empresa adjudicataria contará con un plazo de 90 días corridos desde la firma del acta de inicio para ejecutar los trabajos.