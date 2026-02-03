3 de febrero de 2026
Sitio Andino
Infraestructura urbana

El Municipio de General Alvear y la Dirección Provincial de Vialidad avanzan con el asfalto de la Circunvalación

Desde el Municipio de General Alvear destacaron el impacto positivo de la obra pública en la calidad de vida de los vecinos.

Asfalto en la Avenida Circunvalación avanza y llega la etapa final.

Asfalto en la Avenida Circunvalación avanza y llega la etapa final.

Los trabajos fueron supervisados por el secretario de Obras y Servicios Públicos, Juan Tieppo, junto al director de Obras, Mauricio Martínez. En ese marco, Tieppo destacó el inicio de esta fase clave del proyecto: “Estamos muy contentos con la llegada de los equipos de Vialidad Provincial y con el comienzo del tirado del asfalto, luego de haber esperado el tiempo necesario para que el riego penetre correctamente”.

Asfalto para unos mil metros de extensión por diez metros de ancho

La obra pública contempla la pavimentación de aproximadamente mil metros de extensión por diez metros de ancho y forma parte de una planificación integral vinculada al ordenamiento del tránsito pesado y a la mejora de la circulación en la zona.

“Más allá del desvío de camiones, esta avenida es muy importante porque va a brindar mayor seguridad, mejor iluminación y una correcta demarcación en un sector con una gran cantidad de barrios a sus orillas”, explicó el funcionario.

Tieppo remarcó además que el proyecto incluye acciones complementarias vinculadas a la seguridad vial y urbana. “Ya estamos trabajando junto a UVASA, mejorando los caminos y dándole mayor jerarquía a esta avenida. La iluminación y la demarcación son fundamentales para brindar más seguridad a quienes transitan por el lugar”.

Por último, el secretario señaló que los vecinos acompañan de manera positiva las obras que se desarrollan en el sector. “En esta zona se están realizando muchas mejoras, no solo en materia de circulación. También se avanza en obras de cloacas y ya se están preparando las cajas para futuros asfaltados en calles del barrio. El objetivo es mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de General Alvear ”.

