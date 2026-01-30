30 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Deportes y aprendizaje

La colonia de verano de General Alvear crece y cierra con éxito en Valle Grande

De 60 participantes en su primera edición a 85 este año, la colonia de verano ofreció jornadas de aprendizaje y actividades al aire libre para los niños de mayor edad.

Colonia de verano en General Alvear.

Colonia de verano en General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco del cierre de la Colonia de Verano 2025- 2026, la Dirección de Deportes del Municipio de General Alvear llevó adelante una jornada de actividades en Valle Grande con el grupo de niños de mayor edad. La propuesta incluyó natación en aguas abiertas, trekking, rafting y espacios recreativos compartidos.

El director de Deportes, Alberto Gómez, explicó que la salida fue planificada como parte del proceso de trabajo de toda la temporada. “Es una actividad que venimos organizando desde el inicio de la colonia. Llegamos por la mañana y dividimos el grupo en dos. Una parte realizó el cruce nadando en el embalse y la otra participó de un trekking de aproximadamente dos horas”, detalló.

Lee además
Mendoza entre tormentas y calor: qué dice el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional.
Enero, febrero, marzo

Qué pasará con el tiempo en Mendoza tras las lluvias: el pronóstico del SMN para el trimestre
Museo del Área Fundacional en la Ciudad de Mendoza.
Historia y patrimonio

El Museo del Área Fundacional abre sus puertas a la comunidad con talleres y actividades gratuitas

Crecimiento sostenido de la Colonia de Verano en General Alvear

Luego, los grupos compartieron un almuerzo y participaron de actividades comunes. “El objetivo principal fue aplicar lo aprendido en natación. Los torneos internos y las prácticas funcionaron como metas intermedias y el cruce fue el objetivo final. De esta manera se consolida lo que entrenaron durante la temporada”, agregó Gómez.

Desde el área informaron que la colonia registra un crecimiento sostenido en la cantidad de participantes. “Es la tercera colonia de nuestra gestión. Comenzamos con alrededor de 60 chicos, el año pasado fueron 70 y en esta edición participaron 85”, indicó el funcionario.

Temas
Seguí leyendo

Picnics Musicales: música, verano y encuentro en la Nave Cultural

Municipios del Valle de Uco analizaron el inicio de la temporada estival

San Carlos promueve hábitos saludables y conciencia ambiental en niños

Godoy Cruz promueve la educación ambiental en las escuelas de verano

Más de 110 chicos de Tunuyán vivieron una noche de campamento en Vista Flores

Con apoyo municipal, el Club Huracán San Rafael puso en marcha nuevamente su pileta histórica

San Carlos impulsa hábitos saludables y sostenibles en la Escuela de Verano

Mendoza protege el 13% de su territorio con áreas naturales y uso público regulado

LO QUE SE LEE AHORA
san rafael mejora el servicio de agua en palermo chico
Suministro esencial

San Rafael mejora el servicio de agua en Palermo Chico

Las Más Leídas

Inicio de clases en Mendoza: qué alumnos arrancan en febrero y quiénes en marzo.
Ciclo lectivo 2026

Inicio de clases en Mendoza: qué alumnos arrancan en febrero y quiénes en marzo

Parte de lo secuestrado en uno de los allanamientos en Maipú.
creen que hay una organización criminal

Maipú: lo buscaban por varios asaltos y le hallaron un acopio de autopartes

Continúan las tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 30 de enero en Mendoza.
El clima

Continúan las tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 30 de enero en Mendoza

Cómo fueron las últimas horas de la joven argentina
Dolor

Quién era Narela Barreto, la argentina de 27 años que fue hallada sin vida en Estados Unidos

Roberto Pettinato y Charly García: la millonaria estafa y traición que sacude al espectáculo video
Traición en el rock

Roberto Pettinato y Charly García: la millonaria estafa y traición que sacude al espectáculo