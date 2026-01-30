La colonia de verano de General Alvear crece y cierra con éxito en Valle Grande

Colonia de verano en General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales







En el marco del cierre de la Colonia de Verano 2025- 2026, la Dirección de Deportes del Municipio de General Alvear llevó adelante una jornada de actividades en Valle Grande con el grupo de niños de mayor edad. La propuesta incluyó natación en aguas abiertas, trekking, rafting y espacios recreativos compartidos.

El director de Deportes, Alberto Gómez, explicó que la salida fue planificada como parte del proceso de trabajo de toda la temporada. “Es una actividad que venimos organizando desde el inicio de la colonia. Llegamos por la mañana y dividimos el grupo en dos. Una parte realizó el cruce nadando en el embalse y la otra participó de un trekking de aproximadamente dos horas”, detalló.

Crecimiento sostenido de la Colonia de Verano en General Alvear Luego, los grupos compartieron un almuerzo y participaron de actividades comunes. “El objetivo principal fue aplicar lo aprendido en natación. Los torneos internos y las prácticas funcionaron como metas intermedias y el cruce fue el objetivo final. De esta manera se consolida lo que entrenaron durante la temporada”, agregó Gómez.

Desde el área informaron que la colonia registra un crecimiento sostenido en la cantidad de participantes. “Es la tercera colonia de nuestra gestión. Comenzamos con alrededor de 60 chicos, el año pasado fueron 70 y en esta edición participaron 85”, indicó el funcionario.