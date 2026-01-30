30 de enero de 2026
San Rafael mejora el servicio de agua en Palermo Chico

Tras normalizar la Unión Vecinal, el Municipio de San Rafael trabaja en la presurización del sistema, beneficiando a 450 usuarios

Por Sitio Andino Departamentales

Gracias a un trabajo conjunto entre la Supervisión de Entidades Intermedias del Municipio de San Rafael y los vecinos se logró normalizar la Unión Vecinal de Palermo Chico (Real del Padre) y ahora desde la comuna se los está ayudando a mejorar la planta de agua potable.

“El Municipio para colaborar con las uniones vecinales y cooperativas deben firmar convenios, y ahora que están normalizados podemos avanzar en esta obra”, indicó el titular de la cartera de Electrotecnia y Agua Potable, Pablo Yagüe.

Los trabajos incluyen la presurización del sistema que tiene alrededor de 450 usuarios, mejorando así el caudal de agua que reciben los vecinos.

Prestación del servicio mejorado en Real del Padre

“Las entidades que brindan el servicio de agua en distritos no llegan a auto sustentarse, por eso el Municipio brinda este tipo de apoyo para que los vecinos puedan tener este vital suministro”, indicó Yagüe.

En los próximos días se harán las pruebas necesarias de ajustes y regulación y -muy pronto- la comunidad podrá tener agua de calidad y en cantidad suficiente para afrontar sus necesidades.

Edgardo Alonso, presidente de la Unión Vecinal, contó que “en noviembre nos hicimos cargo, acomodamos toda la parte legal y nos pusimos a trabajar con el Municipio. Hoy tenemos esta obra tan importante para mejorar la prestación del servicio”.

