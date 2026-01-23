Con apoyo municipal, el Club Huracán San Rafael puso en marcha nuevamente su pileta histórica

El Club Huracán San Rafael recuperó su histórico pileta.

Por Sitio Andino Departamentales







El Club Huracán San Rafael logró recuperar y poner en funcionamiento esta temporada su histórica pileta después de 20 años. Tras un trabajo de refacción y achique la pileta comenzó a funcionar en diciembre. Por las mañanas asisten chicos a las colonias de vacaciones municipal y por la tarde está disponible para los socios del club. Además se generaron nuevos espacios verdes con instalación de césped en pan y sistema de riego automatizado.

Desde la dirigencia del club destacaron el gran trabajo que se viene haciendo junto con la comunidad del y se mostraron entusiasmados por el comienzo de una nueva temporada deportiva.

El presidente de la entidad sanrafaelina Daniel Garre se refirió a este hecho trascendental en la vida institucional: "La pileta para todo San Rafael fue algo histórico y verla otra vez recuperada es un orgullo, además de haber generado un playón deportivo de 1.400m2. Estamos muy contentos por el apoyo municipal, recibimos una colonia de verano con más de 350 chicos participando. Reinauguramos el 23 de diciembre para los socios, socios deportivos, la familia, situaciones que le dan al club un funcionamiento todo el año".

El Club Huracán San Rafael recuperó su icónica pileta Embed - EL CLUB HURACÁN DE SAN RAFAEL RECUPERÓ SU HISTÓRICA PILETA