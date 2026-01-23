23 de enero de 2026
Más de 110 chicos de Tunuyán vivieron una noche de campamento en Vista Flores

La actividad, realizada en Vista Flores, forma parte de una propuesta que alcanza a las tres escuelas de verano del departamento de Tunuyán

Campamento de verano en Tunuyán.

Campamento de verano en Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales

Más de 110 niños y niñas que asisten a la escuela de verano del Complejo Villa Anita de Vista Flores en el departamento de Tunuyán realizaron su campamento en la cancha de San Julián Reina, acompañados por sus profesores en una experiencia inolvidable. Esta actividad forma parte de las propuestas estivales organizadas para quienes participan en las tres colonias de verano que dependen de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Tunuyán: Albergue Municipal, Predio Villa Anita de Colonia Las Rosas y Complejo Santa Rita de Vista Flores.

image

Durante la noche del jueves y la madrugada del viernes, 38 carpas albergaron a los chicos y chicas que compartieron juegos, bailes folclóricos y el tradicional encendido del fogón. Entre canciones, relatos y actividades lúdicas, la jornada se convirtió en una oportunidad de diversión y aprendizaje, donde cada momento estuvo acompañado por el compromiso y la dedicación de los profesores.

image

Una experiencia en Tunuyán que pueden llevar a cabo todas las colonias de verano del departamento

Todos los niños y niñas que participan de las colonias de verano tienen la posibilidad de vivir esta experiencia. Ya se han realizado varios encuentros y la próxima semana será el turno de otros grupos, que también disfrutarán de campamentos y fogones en los distintos espacios previstos.

image

La Dirección de Deportes destaca la tarea de los docentes, quienes animan y guían cada encuentro con creatividad y responsabilidad. Estas propuestas generan espacios de recreación que transmiten valores de respeto, convivencia y participación, fortaleciendo el desarrollo integral de los niños y niñas que forman parte de las escuelas de verano.

