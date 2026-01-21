Tunuyán celebró la Fiesta de la Cereza 2026 con música, danza y gastronomía

Por Sitio Andino Departamentales







La Fiesta de la Cereza 2026 se realizó este fin de semana en el predio San Julián Reina de Vista Flores en el departamento de Tunuyán El encuentro tuvo lugar el sábado 17 y domingo 18, desde las 20:30 horas. Durante ambas jornadas se presentaron artistas locales, acompañados por propuestas gastronómicas y puestos de artesanos ubicados a lo largo del predio.

El domingo se llevó adelante la elección de la Reina de la Cereza, donde resultaron coronadas Julieta Morales como Reina, Virginia Juan Crede como Virreina y Esmeralda Machuca como Primer Princesa, completando el cuadro de representantes de la edición 2026.

image El evento incluyó la presentación de la puesta en escena “La Vendimia de Antonio… Raíces”, que contó la historia de Antonito, un niño que regresa con su familia a la finca de sus abuelos tras la muerte del patriarca. Bajo la dirección general de Adriana Salinas y guión de Juan Antonio Hinojosa, la obra mostró los desafíos de una familia frente a la decisión de continuar o abandonar la tradición vitivinícola. Con la participación de 140 artistas en escena, el relato incorporó figuras como la Diosa de los Insectos, el Dios del Viento y el Dios del Fuego, quienes representan fuerzas de la naturaleza que influyen en la producción agrícola.

image El valor cultural de Vista Flores El espectáculo incluyó coreografías contemporáneas ejecutadas por el Grupo de Aeróbica y Danza de la Municipalidad y danzas folclóricas interpretadas por el Ballet Flor Nacional, dirigido por Juany Brizzio y Brisa Romero. La puesta se completó con trabajos de utilería realizados por Alejandro Comesaña, maquillaje artístico a cargo de Alex Plaza Formación Profesional, y un equipo técnico conformado por Lucas Bustos, Juan A. Hinojosa, Emilio Córdoba, Alejandro Vides, Diego Coronel y Adriana Salinas, responsables del sonido, imágenes y efectos especiales.

image La organización incluyó la participación de asistentes de actores, traspuntes y monitoras de escenario, quienes trabajaron para asegurar el desarrollo ordenado de cada cuadro. La celebración continúa fortaleciendo el valor cultural de Vista Flores y el sentido de pertenencia de sus vecinos, consolidándose como un espacio de encuentro que año a año reúne a familias, artistas y productores en torno a esta tradición.