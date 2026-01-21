21 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Arte y tradición

Tunuyán celebró la Fiesta de la Cereza 2026 con música, danza y gastronomía

La celebración en Tunuyán refuerza el sentido de pertenencia de la comunidad y la tradición cultural de Vista Flores.

image
Por Sitio Andino Departamentales

La Fiesta de la Cereza 2026 se realizó este fin de semana en el predio San Julián Reina de Vista Flores en el departamento de Tunuyán El encuentro tuvo lugar el sábado 17 y domingo 18, desde las 20:30 horas. Durante ambas jornadas se presentaron artistas locales, acompañados por propuestas gastronómicas y puestos de artesanos ubicados a lo largo del predio.

El domingo se llevó adelante la elección de la Reina de la Cereza, donde resultaron coronadas Julieta Morales como Reina, Virginia Juan Crede como Virreina y Esmeralda Machuca como Primer Princesa, completando el cuadro de representantes de la edición 2026.

Lee además
Emir Andraos, intendente de Tunuyán.
Una ciudad más amable

Tunuyán estrena una calle renovada para vecinos y turistas
Operativo nocturno en Tunuyán para asistir a un adulto mayor durante una travesía a Chile.
Salvataje en el Valle de Uco

Rescataron a un adulto mayor en Tunuyán tras sufrir una descompensación en el Manzano Histórico
image

El evento incluyó la presentación de la puesta en escena “La Vendimia de Antonio… Raíces”, que contó la historia de Antonito, un niño que regresa con su familia a la finca de sus abuelos tras la muerte del patriarca. Bajo la dirección general de Adriana Salinas y guión de Juan Antonio Hinojosa, la obra mostró los desafíos de una familia frente a la decisión de continuar o abandonar la tradición vitivinícola. Con la participación de 140 artistas en escena, el relato incorporó figuras como la Diosa de los Insectos, el Dios del Viento y el Dios del Fuego, quienes representan fuerzas de la naturaleza que influyen en la producción agrícola.

image

El valor cultural de Vista Flores

El espectáculo incluyó coreografías contemporáneas ejecutadas por el Grupo de Aeróbica y Danza de la Municipalidad y danzas folclóricas interpretadas por el Ballet Flor Nacional, dirigido por Juany Brizzio y Brisa Romero. La puesta se completó con trabajos de utilería realizados por Alejandro Comesaña, maquillaje artístico a cargo de Alex Plaza Formación Profesional, y un equipo técnico conformado por Lucas Bustos, Juan A. Hinojosa, Emilio Córdoba, Alejandro Vides, Diego Coronel y Adriana Salinas, responsables del sonido, imágenes y efectos especiales.

image

La organización incluyó la participación de asistentes de actores, traspuntes y monitoras de escenario, quienes trabajaron para asegurar el desarrollo ordenado de cada cuadro. La celebración continúa fortaleciendo el valor cultural de Vista Flores y el sentido de pertenencia de sus vecinos, consolidándose como un espacio de encuentro que año a año reúne a familias, artistas y productores en torno a esta tradición.

Temas
Seguí leyendo

La Escuela de Verano de Tunuyán se vive a todo ritmo: ¡Folclore, pileta y risas!

Música, naturaleza e historia: Tunuyán se prepara para recibir turistas

Vista Flores celebra su identidad con la Fiesta de la Cereza 2026

Mesa Regional de Gastronomía: innovación y crecimiento para el Valle de Uco

Tunuyán pone en valor talento y esfuerzo municipal en la Vendimia 2026

Tunuyán: preventa de entradas hasta el 25 de enero para la Vendimia y el Festival de la Tonada

La vacunación materna contra el VSR ya se aplica en el Valle de Uco

Tupungato celebra el verano con el Sunset "Vino por Los Cerrillos"

LO QUE SE LEE AHORA
Relatos nocturnos organizado por la Municipalidad de Mendoza.
Misterio bajo las estrellas

La Municipalidad de Mendoza propone una experiencia nocturna diferente al aire libre

Las Más Leídas

El robo ocurrió en segundos y la huida de los delincuentes se extendió durante varias cuadras
Violento robo

Video: delincuentes robaron una camioneta con una familia mendocina adentro en Mar del Plata

Conmoción por la muerte de Gaby Ferrero, querida actriz de Graduados y Casi Ángeles video
Triste noticia

Conmoción por la muerte de Gaby Ferrero, querida actriz de "Graduados" y "Casi Ángeles"

Unidad Fiscal Malargüe.
La víctimas eran su esposa y su hija

Imputaron en Malargüe a conductor por la muerte de dos mujeres

Riña, tiros y muerte en Godoy Cruz: investigan el homicidio de un adolescente.
Investigación

Godoy Cruz: un adolescente murió tras una violenta riña a tiros durante un cumpleaños

El niño de 12 años asesinado en el enfrentamiento con la policía.
Violencia urbana

Un menor de 12 años murió durante un tiroteo entre la policía y ocupantes de un auto en fuga