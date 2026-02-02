2 de febrero de 2026
Adultos mayores disfrutan de la Colonia de Verano en General Alvear

Más de 200 participantes disfrutan de actividades gratuitas de recreación, gimnasia, pileta y natación en General Alvear.

Colonia de verano para adultos mayores en General Alvear.

Colonia de verano para adultos mayores en General Alvear.

El director de Deportes, Alberto Gómez, destacó que en la primera jornada asistieron 150 personas y que, sumando las colonias que se desarrollan en Bowen y Carmensa, el número total ronda las 200. “Año a año esta colonia va creciendo y la gente está muy contenta y agradecida por la contención que se brinda”, señaló.

Clases de natación en San Rafael para mayores de 50 años

Las actividades se realizan los lunes, miércoles y viernes, de 09.00 a 14:30 horas, en Ciudad y distritos, y son totalmente gratuitas. El profesor a cargo, Hernán Sayago, explicó que la propuesta incluye recreación, pileta, gimnasia, baile y movilidad, y que además se incorporarán clases de natación los martes y jueves, de 10.00 a 11.00 horas, para mayores de 50 años.

Una de las participantes, Nélida González, valoró la experiencia y el compañerismo: “hace cuatro años que participo y siempre muy contenta. Es muy bueno para la salud y para hacer amigos”.

Desde la Dirección de Deportes se invitó a quienes aún no se hayan inscripto a sumarse acercándose al Polideportivo o a los espacios deportivos de los distritos.

