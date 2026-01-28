Decomisan más de 10 kilos de carne en mal estado en un comercio de General Alvear

Un control encabezado por la Policía Rural y personal municipal derivó en un importante secuestro de carne no apta para el consumo humano en el departamento de General Alvear . La inspección se realizó en un local comercial y arrojó múltiples irregularidades.

El operativo tuvo lugar en un comercio ubicado sobre calle Martín de Irigoyen , donde efectivos de la Policía Rural trabajaron junto a personal de Bromatología Municipal . Durante la inspección, un médico veterinario constató diversas irregularidades bromatológicas.

Como resultado del control, se procedió al secuestro de 10.900 kilogramos de carne no apta para el consumo humano , al no contar con respaldo sanitario ni documentación legal que acreditara su origen.

Durante el procedimiento, además, los efectivos detectaron la exhibición de una pieza de fauna silvestre , específicamente una pata de choique , lo que motivó la intervención de organismos especializados.

Por disposición del Ayudante Fiscal en turno, se labraron actuaciones por infracción al artículo 201 del Código Penal Argentino y a la Ley Provincial 4602. En la causa intervienen la Oficina Fiscal de la Comisaría 14°, la Dirección de Biodiversidad y el Ecoparque.

El procedimiento se realizó en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato, vigente en Mendoza desde mayo de 2025. La medida forma parte de las políticas impulsadas por el Ministerio de Seguridad y Justicia para proteger la producción ganadera y prevenir la faena clandestina.