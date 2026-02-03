El IES de General Alvear ya recibe inscripciones para el ciclo lectivo 2026

IDESA - UGACOOP de General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales







El Instituto de Educación Superior Alvear en el departamento de General Alvear informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2026. El rector, Carlos Raimondi, confirmó el inicio del proceso y señaló que “ya hemos empezado con las inscripciones y la actividad administrativa”, invitando a la comunidad a interiorizarse sobre la propuesta en educación.

Las personas interesadas pueden acercarse a la institución o realizar consultas a través del sitio web www.idesaugacoop.com.ar , donde se encuentra disponible información detallada sobre las carreras y el proceso de inscripción.

La institución ofrece carreras de modalidad presencial, con una duración de tres años. Actualmente, la oferta académica incluye las tecnicaturas en Biotecnología, Diseño de Indumentaria y Mecatrónica. En cuanto al acceso, la cursada es gratuita, y los estudiantes solo deben abonar una inscripción anual de diez mil pesos, destinada a gastos administrativos.

Raimondi destacó la importancia de que las familias se acerquen a conocer la institución. “Es conveniente que se arrimen, que charlen con los coordinadores, que conozcan un poco más de las carreras, los horarios y las ventajas”, sostuvo, valorando además el acompañamiento de los padres: “cada vez se ve más el acompañamiento de los padres en las decisiones de los alumnos, y eso lo vemos como algo muy positivo”.

Desde la próxima semana, se incorporarán docentes y coordinadores de carrera, quienes estarán disponibles para brindar información más detallada sobre contenidos, horarios y alcances de cada propuest El IDESA - UGACOOP de General Alvear abrió las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 Embed - ABREN LAS INSCRIPCIONES PARA ESTUDIAR EN IDESA UGACOOP