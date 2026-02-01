Conducía alcoholizado, chocó a un motociclista en General Alvear y quedó aprehendido tras huir

Un motociclista fue trasladado al hospital tras un violento impacto en Chaperouge y Santa Fe, General ALvear.

Un accidente vial ocurrido durante la madrugada dejó como saldo a un motociclista herido en General Alvear , tras un violento impacto en la intersección de Chaperouge y Santa Fe . Personal policial intervino en el caso y logró dar con el conductor del automóvil . ¿Cómo lo localizaron?

La alerta se registró alrededor de las 02:12 horas, cuando una vecina de la zona escuchó un fuerte estruendo y observó que un automóvil habría embestido a una motocicleta 110cc , dándose a la fuga . Según su testimonio, se trataría de un Volkswagen Polo blanco , que circuló hacia el sur y luego tomó por calle Santa Fe en dirección este .

Al apersonarse en la zona, personal policial constató que sobre calle Chaperouge , a unos 50 metros de la intersección , un hombre yacía tendido sobre la carpeta asfáltica , junto al rodado menor. El conductor fue identificado momentos después como A.B., de 24 años .

El motociclista herido fue asistido en el lugar por personal del nosocomio local y posteriormente trasladado al hospital para recibir atención médica , debido a las lesiones sufridas en el impacto.

Con los datos aportados, la Policía realizó un patrullaje por las inmediaciones. Al llegar a calle Centenario, un transeúnte indicó la presencia de un vehículo con similares características en un domicilio cercano a la Ruta Nacional 143.

Allí, dieron con el conductor del Volkswagen Polo, un hombre de 33 años identificado como R.O. Tras ser interrogado, el individuo reconoció que momentos antes había colisionado con una motocicleta que se le cruzó en la vía pública. Fue trasladado a Comisaría 14°, donde Policía Vial le practicó un dosaje de alcohol, que arrojó un resultado positivo de 2,014 g/l.

Este fue uno de los dos casos de alcoholemia positiva registrados en General Alvear en las últimas horas.