28 de enero de 2026
Sitio Andino
Preparación para el gasoducto

General Alvear trabaja para que el gas natural llegue a cada rincón del departamento

El intendente Alejandro Molero destacó la voluntad política de su gestión para extender el servicio de gas natural a todo el departamento de General Alvear.

El intendente de General Alvear Alejandro Molero se reunió con autoridades de ECOGAS.

Rivero estuvo acompañada por el Gerente de Centros Operativos, Pablo Fabre; el Gerente de Operaciones y Mantenimiento de Cuyo, Federico Stopar; y el Gerente de Ingeniería, Eduardo Mántaras. El encuentro tuvo como objetivo la presentación formal de las autoridades y el abordaje de temas estratégicos vinculados a la futura llegada del gasoducto del sur mendocino.

Alejandro Molero: "Queremos llegar con el gas natural a cada rincón de General Alvear"

Durante la reunión, Molero expuso la planificación que el Municipio viene desarrollando de manera anticipada, orientada a la ampliación de la red y la distribución del gas natural, tanto para uso domiciliario como industrial, además de las obras de infraestructura y la documentación técnica necesaria para agilizar el inicio de los trabajos una vez que el gasoducto entre en régimen.

“Estamos anticipándonos para que, cuando el gasoducto esté listo, podamos iniciar rápidamente las obras”, expresó el intendente, quien además manifestó la voluntad política de su gestión de extender el servicio de gas natural a todo el departamento. “Queremos llegar con el gas natural a cada rincón de General Alvear”, concluyó.

