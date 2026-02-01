1 de febrero de 2026
{}
En imágenes, cómo quedó su vehículo

Un joven alcoholizado despistó en General Alvear y terminó dentro de un canal

El joven perdió el control del vehículo al intentar estacionar y cayó al canal ubicado en la Ruta 146, en General Alvear. Afortunadamente, no hubo lesionados.

 Por Celeste Funes

Un nuevo episodio de conducción peligrosa se registró en la madrugada en General Alvear, cuando un joven alcoholizado perdió el control de su vehículo y cayó a un canal sobre Ruta 146. A pesar del impacto, tanto el conductor como sus acompañantes lograron salir sin lesiones.

Personal policial fue alertado sobre el hecho a través de un llamado al 911. Al arribar al lugar cerca de las 02:45 horas, los uniformados entrevistaron al conductor, identificado como M.L., de 19 años, quien explicó que al intentar estacionar perdió el dominio de su Renault Duster y terminó precipitándose al cauce.

Los detalles del hecho

Lo que agravó la preocupación de quienes presenciaron el hecho fue que en el rodado viajaban, además, cinco acompañantes, identificados como P.R.G. (20), D.L.R.J.M. (20), K.M. (21), P.S.A. (24) y P.I. (22). Afortunadamente, tanto el conductor como los ocupantes lograron salir por sus propios medios y no presentaron lesiones.

Durante el procedimiento se le practicó al joven un dosaje de alcohol, el cual arrojó un resultado positivo de 1,67 gramos por litro de alcohol en sangre, superando ampliamente el límite permitido.

