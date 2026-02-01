Un joven alcoholizado despistó en General Alvear y terminó dentro de un canal

Madrugada peligrosa en General Alvear: cayó a un canal y dio positivo en alcohol.

Un nuevo episodio de conducción peligrosa se registró en la madrugada en General Alvear, cuando un joven alcoholizado perdió el control de su vehículo y cayó a un canal sobre Ruta 146. A pesar del impacto, tanto el conductor como sus acompañantes lograron salir sin lesiones.

Lo que agravó la preocupación de quienes presenciaron el hecho fue que en el rodado viajaban, además, cinco acompañantes, identificados como P.R.G. (20), D.L.R.J.M. (20), K.M. (21), P.S.A. (24) y P.I. (22). Afortunadamente, tanto el conductor como los ocupantes lograron salir por sus propios medios y no presentaron lesiones.

Durante el procedimiento se le practicó al joven un dosaje de alcohol, el cual arrojó un resultado positivo de 1,67 gramos por litro de alcohol en sangre, superando ampliamente el límite permitido.

Ante esta situación, y por disposición del Juzgado Contravencional, se ordenó el secuestro del vehículo y la aprehensión de M.L. por la infracción a la Ley 9099.