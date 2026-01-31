Con nuevos hábitos de compra, el consumo de ropa se redefine entre la moda circular y la venta por kilo

En un contexto económico signado por la volatilidad, el consumo de ropa vive un proceso de transformación en el país y en la provincia de Mendoza. En ese escenario, la venta de ropa por kilo ganó visibilidad en los últimos meses, pero convive con otra propuesta que ya lleva más tiempo instalada: la moda circular .

Si bien ambas modalidades comparten la reutilización de prendas, sus lógicas, perfiles y objetivos tienen diferencias pronunciadas . Mientras la ropa por kilo se apoya en el volumen y el precio , la moda circular apuesta a la selección, la identidad y la extensión del ciclo de vida de cada prenda.

Alerta en el sector textil Venta de ropa usada por kilo: preocupación en el comercio mendocino por el ingreso de fardos importados

ENTREVISTA Vargas Arizu en Aconcagua Radio: "Podemos trabajar contra el contrabando, pero no sobre el comercio legal"

Andrea, una de las impulsoras de Magnolia -emprendimiento de moda circular ubicado en la Quinta Sección- contó, en diálogo con Sitio Andino, que su acercamiento al rubro surgió a partir de una realidad personal. “Mi idea nació por una cuestión de necesidad. Como muchas mujeres, tenía ropa que ya no usaba y empecé vendiéndola en ferias americanas”, explicó.

La moda circular apuesta a la selección, la identidad y la extensión del ciclo de vida de cada prenda.

Con el tiempo, esa práctica se transformó en un proyecto más amplio, que hoy comparte con otra socia y que combina prendas usadas con ropa nueva producida de manera local. “Trabajamos con ropa circular, pero también con prendas nuevas que vienen de costureros de Buenos Aires y, en algunos casos, de una sastre de San Martín”, detalló.

Selección, estilo y prendas únicas

A diferencia de la ropa por kilo -que suele provenir de grandes importaciones y se comercializa, en muchos casos, sin distinción individual- la moda circular pone el foco en la curaduría. En Magnolia, la ropa no se vende por peso sino por su valor particular, su estado y su estilo.

“Nos diferencia lo vintage, lo clásico, la selección. Buscamos prendas que estén en perfectas condiciones para darles una segunda oportunidad ”, señaló Andrea. En muchos casos, se trata de ropa de décadas pasadas, con prendas que remiten a los años 50, 60, 70 y 80.

Se trata de una lógica que se aleja del consumo masivo y que propone una forma distinta de vestirse.

ropa por kilo, feria de ropa, vintage, yin bohemian, kg, prendas, vestimenta La ropa importada por kilo se comercializa, en muchos casos, sin distinción individual. Foto: Yemel Fil

El impacto de la ropa importada y el factor precio

El reciente auge de la ropa usada importada -principalmente de Estados Unidos y Europa- modificó el escenario del sector. Ocurre que muchas de estas prendas llegan al público a valores muy bajos y genera una fuerte competencia.

“Hoy encontrás ropa importada usada a precios muy económicos. Eso hace que mucha gente, ante los costos, elija lo más barato”, explicó. En ese sentido, completó que los emprendimientos de moda circular local pueden quedar en desventaja frente a propuestas que priorizan el volumen por sobre la selección.

Sin embargo, remarcó que no se trata del mismo producto: “No es lo mismo comprar por kilo que elegir una prenda vintage, seleccionada”.

A pesar del contexto, la moda circular mantiene un público fiel. En ferias y espacios comerciales, la circulación de clientas se sostiene y, en muchos casos, se renueva semana a semana.

“Tenemos clientas que vienen todas las semanas a ver qué ingresó. Saben que las prendas son únicas”. El público principal se ubica entre los 30 y los 60 años, aunque también se suman personas más jóvenes, especialmente en invierno, en busca de camisas amplias, pantalones o prendas de estilo setentoso.

ropa moda circular (2) Tanto la ropa por kilo como la moda circular proponen acceder a indumentaria a precios posibles.

Dos modelos atravesados por el mismo contexto

La expansión de la ropa por kilo y la permanencia de la moda circular reflejan un cambio profundo en los hábitos de consumo. Ambas propuestas responden, desde distintos lugares, a una misma realidad: la necesidad de acceder a indumentaria a precios posibles.

Mientras una prioriza cantidad y bajo costo, la otra pone el acento en la reutilización consciente, la producción local y la identidad de las prendas. En ese cruce, el consumidor elige no sólo de acuerdo al precio, sino también según el valor que le otorga a lo que viste.