16 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Cronograma de actividad

Así funcionarán los servicios en la Ciudad de Mendoza durante el fin de semana largo

Con motivo del feriado de Carnaval, la Ciudad de Mendoza dio a conocer el cronograma de funcionamiento de sus dependencias.

Servicios de la Municipalidad de Mendoza durante el Finde Largo

Servicios de la Municipalidad de Mendoza durante el Finde Largo

Por Sitio Andino Departamentales

Con motivo del fin de semana largo por Carnaval, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza dio a conocer el esquema de funcionamiento de sus servicios y dependencias. Este cronograma se extiende del 14 al 17 de febrero.

Durante el lunes 16 y martes 17 de febrero, el edificio de Casa Central permanecerá cerrado y no habrá atención administrativa al público. No obstante, el municipio garantizará la prestación de servicios esenciales mediante un sistema de guardias en la mayoría de sus áreas, a fin de asegurar la atención ante cualquier eventualidad y el normal funcionamiento de la Ciudad.

Lee además
El comercio mendocino se suma al fin de semana XL con expectativas de mayor circulación de público
Para tener en cuenta

Feriado de Carnaval: cómo funciona el comercio en Mendoza durante el fin de semana XL
Cuál es la situación actual de la uva moscatel.
Economía regional

Vitivinicultura: la paradoja de la uva Moscatel, auge exportador y resistencia cultural
municipalidad de capital, municipio, edificio, mendoza - 518507
Durante el lunes 16 y martes 17 de febrero, el edificio de Casa Central permanecerá cerrado

Durante el lunes 16 y martes 17 de febrero, el edificio de Casa Central permanecerá cerrado

Uno por uno: así será el funcionamiento de servicios durante los feriados por Carnaval en Mendoza

Licencias de conducir y Atención Municipal

El Centro Emisor de Licencias de Conducir y los Centros de Atención Municipal permanecerán cerrados el lunes 16 y martes 17. La línea 147 estará activa para emergencias.

Centros de salud

Los centros de salud Padre Llorens (Bº San Martín), Nº 367 Andino (Bº Andino) y el Área Salud CIC 2 (Bº Soberanía Nacional) permanecerán cerrados.

En tanto, el Centro de Salud Nº 300 Oñativia mantendrá guardia de enfermería durante las 24 horas.

Género, Mujeres y Diversidad

El área funcionará a través de radios de guardia para brindar asesoramiento a personas que atraviesen situaciones de violencia basada en el género.

Contactos: 2615092079 y 2615919705. Ante situaciones de urgencia o riesgo vital, se debe llamar al 911.

Gestión Social

Habrá guardia de emergencia del área social al número 2614694546 (solo mensajes escritos). Cabe destacar que esta guardia no atiende reclamos por cortes de agua o luz, ni caída de árboles o ramas.

image
No obstante, el municipio garantizará la prestación de servicios esenciales mediante un sistema de guardias

No obstante, el municipio garantizará la prestación de servicios esenciales mediante un sistema de guardias

Espacios deportivos y recreativos

  • Parque Deportivo de Montaña y Pump Track: funcionamiento normal.

  • Parque Urbano: Lunes 16 y martes 17: de 10 a 22.

  • Natatorios de la Ciudad: cerrados lunes 16 y martes 17.

Espacios culturales

  • MMAMM y Anexo: cerrados lunes 16 y martes 17.

  • MAF: Domingo 15, lunes 16 y martes 17: de 15 a 19.

  • Casa de San Martín: Domingo 15, lunes 16 y martes 17: de 14 a 19.

image.png
MMAMM y Anexo: cerrados lunes 16 y martes 17

MMAMM y Anexo: cerrados lunes 16 y martes 17

Higiene Urbana

  • Lunes 16: limpieza con guardias permanentes y recolección nocturna normal.

  • Martes 17: limpieza normal, sin recolección nocturna.

Espacios cerrados al público

Durante el lunes 16 y martes 17 permanecerán cerrados:

  • Gimnasios Municipales N° 1, 2, 3, 4 y 5; Luis Firpo; Federación Mendocina de Box; Playón B° Sanidad (solo funcionará deporte federado con cita previa).

  • Municentros.

  • Jardines maternales.

  • Clubes de día.

  • Talleres sociales.

  • Espacios de alfabetización.

  • NIDO.

  • Centros de Integración Comunitaria N° 1, 2, 3 y 4.

  • ECoS.

  • Salud animal (móvil veterinario y veterinaria).

Asimismo, se mantendrá activa la guardia de movilidades ante crisis y emergencias sociales.

Temas
Seguí leyendo

Feriado de Carnaval: Mendoza supera el 80% de ocupación y consolida el turismo interno

Detuvieron a un joven armado con dos pedidos de captura y antecedentes por intento de homicidio

Crisis en el sector vitivinícola: más stock, menos consumo y exportaciones en retroceso

Adiós a Rudy Parra, el hombre que hizo de la cordillera de Mendoza una escuela de vida

Video: insólito robo en pleno centro de Mendoza

Vecinos atraparon al acusado del abuso sexual a una menor y le dieron una paliza

Millonaria indemnización en Mendoza tras un fallo laboral contra Manaos

El Gobierno de Mendoza modernizará semáforos de Ciudad y Godoy Cruz: cuánto invertirá y en qué calles

LO QUE SE LEE AHORA
Por ampliación del metrotranvía, una importante calle de Godoy Cruz quedará intransitable.
¡Atención conductores!

Por ampliación del Metrotranvía, una importante calle de Godoy Cruz queda intransitable

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2415 y números ganadores del domingo 15 de febrero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2415 y números ganadores del domingo 15 de febrero

Un camión quedó hundido en la calle, debido a la rotura de colector de Aysam, en Maipú. 
LLUVIAS INTENSAS EN POCOS MINUTOS

Maipú: se hundió un camión por el colapso de un colector cloacal de Aysam en Luzuriaga

Un homicidio ocurrido cerca de la medianoche conmocionó al barrio La Gloria, en Godoy Cruz.
Investigación en marcha

Godoy Cruz: balearon a un joven en el cuello y murió en su casa ante su hermano

Un hombre falleció en Godoy Cruz luego de avanzar con un cuchillo hacia efectivos policiales, según el parte oficial. Imagen ilustrativa
violencia

Godoy Cruz: hirió a su hermana, amenazó a policías y murió tras ser baleado por efectivos

En el lugar del hecho, personal de Policía Científica realizó una inspección ocular minuciosa - Ilustrativa
Participó de un grave homicidio en 2020

Crimen en Godoy Cruz: el amplio historial delictivo del joven asesinado en el Barrio La Gloria