Así funcionarán los servicios en la Ciudad de Mendoza durante el fin de semana largo

Servicios de la Municipalidad de Mendoza durante el Finde Largo

Con motivo del fin de semana largo por Carnaval , la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza dio a conocer el esquema de funcionamiento de sus servicios y dependencias. Este cronograma se extiende del 14 al 17 de febrero .

Durante el lunes 16 y martes 17 de febrero , el edificio de Casa Central permanecerá cerrado y no habrá atención administrativa al público. No obstante, el municipio garantizará la prestación de servicios esenciales mediante un sistema de guardias en la mayoría de sus áreas, a fin de asegurar la atención ante cualquier eventualidad y el normal funcionamiento de la Ciudad.

Economía regional Vitivinicultura: la paradoja de la uva Moscatel, auge exportador y resistencia cultural

Para tener en cuenta

Para tener en cuenta Feriado de Carnaval: cómo funciona el comercio en Mendoza durante el fin de semana XL

El Centro Emisor de Licencias de Conducir y los Centros de Atención Municipal permanecerán cerrados el lunes 16 y martes 17. La línea 147 estará activa para emergencias.

Durante el lunes 16 y martes 17 de febrero, el edificio de Casa Central permanecerá cerrado

municipalidad de capital, municipio, edificio, mendoza - 518507

Los centros de salud Padre Llorens (Bº San Martín), Nº 367 Andino (Bº Andino) y el Área Salud CIC 2 (Bº Soberanía Nacional) permanecerán cerrados .

En tanto, el Centro de Salud Nº 300 Oñativia mantendrá guardia de enfermería durante las 24 horas.

Género, Mujeres y Diversidad

El área funcionará a través de radios de guardia para brindar asesoramiento a personas que atraviesen situaciones de violencia basada en el género.

Contactos: 2615092079 y 2615919705. Ante situaciones de urgencia o riesgo vital, se debe llamar al 911.

Gestión Social

Habrá guardia de emergencia del área social al número 2614694546 (solo mensajes escritos). Cabe destacar que esta guardia no atiende reclamos por cortes de agua o luz, ni caída de árboles o ramas.

image No obstante, el municipio garantizará la prestación de servicios esenciales mediante un sistema de guardias

Espacios deportivos y recreativos

Parque Deportivo de Montaña y Pump Track: funcionamiento normal.

Parque Urbano: Lunes 16 y martes 17: de 10 a 22.

Natatorios de la Ciudad: cerrados lunes 16 y martes 17.

Espacios culturales

MMAMM y Anexo: cerrados lunes 16 y martes 17.

MAF: Domingo 15, lunes 16 y martes 17: de 15 a 19.

Casa de San Martín: Domingo 15, lunes 16 y martes 17: de 14 a 19.

image.png MMAMM y Anexo: cerrados lunes 16 y martes 17

Higiene Urbana

Lunes 16: limpieza con guardias permanentes y recolección nocturna normal.

Martes 17: limpieza normal, sin recolección nocturna.

Espacios cerrados al público

Durante el lunes 16 y martes 17 permanecerán cerrados:

Gimnasios Municipales N° 1, 2, 3, 4 y 5; Luis Firpo; Federación Mendocina de Box; Playón B° Sanidad (solo funcionará deporte federado con cita previa).

Municentros.

Jardines maternales.

Clubes de día.

Talleres sociales.

Espacios de alfabetización.

NIDO.

Centros de Integración Comunitaria N° 1, 2, 3 y 4.

ECoS.

Salud animal (móvil veterinario y veterinaria).

Asimismo, se mantendrá activa la guardia de movilidades ante crisis y emergencias sociales.