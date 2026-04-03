Cuánto cuesta la ropa en el inicio de la temporada otoño-invierno en Mendoza

Renovar el ropero en este contexto económico parece difícil, pero muchas veces el inicio de una nueva temporada obliga a hacerlo. Ahora bien, ¿qué tan cara está la ropa en el centro de la provincia de Mendoza? Con el propósito de trazar una lectura de los precios y dar una respuesta al interrogante, Sitio Andino recorrió las tiendas más grandes y clásicas de calle San Martín.

Un primer dato a tener en cuenta es que la apertura de importaciones y la pérdida del poder adquisitivo han golpeado a los comercios locales, que hoy sortean la crisis con una demanda en baja. Como es sabido, el comercio se rige por lógicas de mercado: si no hay demanda y la oferta se mantiene -o aumenta-, los precios tienden a bajar.

Con descuentos de hasta el 50%, vuelve el Outlet de la Ciudad a la Nave Cultural

Esto es lo que se observa en el inicio de la temporada otoño-invierno , tanto en vidrieras como en los pasillos de las tiendas: rebajas, liquidaciones, descuentos de hasta el 50% o promociones 2x1. Rubén Casas, gerente de Castellanas, lo sintetizó así: “Hemos arrancado con muchos precios del año pasado, de la liquidación del año pasado, y todo lo nuevo que llega mantiene valores muy similares”.

El recorrido de Sitio Andino comenzó por Castellanas , donde camperas de cuerina se ofrecen con 50% de descuento, a $40.000. Por su parte, suéteres de diversa variedad estaban a $20.000 (con rebajas de $10.000), y poleras básicas al mismo precio.

En el rubro tapados, la tienda cuenta con prendas a buenos precios: tapados de paño corto, tipo blazer, a $40.000, y modelos de gamuza entre $70.000 y $80.000. Las camperas de abrigo, tipo camperón, rondan los $60.000. En cuanto a pantalones, hay una amplia variedad de jeans a $40.000 y pantalones sastreros al mismo valor.

En líneas generales, Castellanas ya inauguró la temporada otoño-invierno con prendas que, a priori, muestran buena calidad y presencia, muchas de ellas con rebajas pronunciadas que alcanzan el 50%.

26 de Marzo de 2026, Comercios del centro, liquidaciones y nueva temporada, recambio, ofertas, rebajas, ventas, stock, ropa, vestimenta Muchas tiendas tienen descuentos pronunciados en gran variedad de prendas. Foto: Cristian Lozano

El recorrido continuó por Indian, la tienda uruguaya que llegó recientemente a la provincia -primero en Palmares, a fines del año pasado, y luego en el centro, sobre San Martín y San Luis-. En la entrada, un cartel de “sale” anticipa el perfil de descuentos del local.

Al igual que en Castellanas, por ahora se observan rebajas marcadas y precios relativamente accesibles. La propuesta apunta a un público juvenil, con prendas modernas y una amplia variedad de colores -en contraste con la tendencia monocromática que suele predominar en la moda actual-.

Algunos de los precios relevados: tapados desde $50.000, poleras a $25.000, chalecos desde $20.000, jeans de nueva colección entre $35.000 y $45.000, cardigans a $50.000 y sacos tejidos a $40.000. Los buzos, tanto oversize como clásicos, se ubican entre $12.000 y $20.000, con descuentos destacados.

Un punto a favor de esta tienda es la variedad de talles y la posibilidad de encontrar pantalones en medidas reales, algo que muchas veces resulta difícil.

Las tiendas clásicas también sienten el impacto de la baja demanda

La visita continuó por otra casa emblemática de Mendoza: Balbi. Con décadas de trayectoria en la provincia y una capacidad de adaptación sostenida en el tiempo, la tienda exhibe variedad de prendas.

Si bien a primera vista no hay grandes carteles de liquidación o promociones, los precios se ubican en un rango similar al de las otras tiendas relevadas.

26 de Marzo de 2026, Comercios del centro, liquidaciones y nueva temporada, recambio, ofertas, rebajas, ventas, stock, ropa, vestimenta, balbi Con un consumo que no repunta, los locales de ropa ofrecen precios similares a los del año pasado. Foto: Cristian Lozano

Algunos valores observados: pulóveres a $19.800, remeras básicas a $17.800, pantalones palazzo a $27.800, sastreros a $50.800, blazers a $60.000, camisas a $35.000, camperas de jean a $58.000, camperas de gamuza a $47.500 y tapados clásicos a $69.500.

A pocos metros, también sobre San Martín, en la intersección con Las Heras, se encuentra la tradicional casa de ropa Leutthe. Aquí, los precios son levemente superiores en algunas prendas y la propuesta tiene otra impronta -por ejemplo, con presencia de camperas tipo bomber-. Sin embargo, los valores se mantienen dentro de un rango similar y no desentonan con el contexto general.

En vidriera, por ejemplo, se exhibe un conjunto con tapado a $75.000, suéter a $30.000, pantalón de vestir a $42.000 y jeans a $35.000. Las camperas bomber, según el modelo, se ubican entre $62.000 y $75.000.

Además, Leutthe se caracteriza por contar con un outlet: en el subsuelo suelen encontrarse prendas a precios más bajos, ya que se trata de ropa con pequeñas fallas que reduce su valor final.

Ventas que no repuntan

Los valores en el centro, en este inicio de temporada otoño-invierno, resultan razonables y no muestran grandes variaciones interanuales. Desde el sector lo explican de forma directa: “no hay ventas”.

26 de Marzo de 2026, Comercios del centro, liquidaciones y nueva temporada, recambio, ofertas, rebajas, ventas, stock, ropa, vestimenta ¿Repuntarán las ventas del sector textil en 2026? Foto: Cristian Lozano

De hecho, los precios no difieren demasiado de los que se observan en el e-commerce, tanto nacional como internacional, lo que deja en evidencia las dificultades del sector para sostener su actividad y su competitividad.

Ahora bien, la incógnita continuará abierta... ¿Alcanzarán las rebajas, las liquidaciones y los precios “anclados” en 2025 para motorizar el consumo de indumentaria? ¿O la crisis del sector textil -tanto en su dimensión industrial como comercial- continuará profundizándose?