Accidente fatal

Tragedia en San Martín: un chico de 12 años murió tras ser atropellado

La víctima tenía 12 años y circulaba en bicicleta por la zona de Tres Porteñas. El conductor del vehículo, de 19 años, dio negativo en el test de alcoholemia.

El lamentable episodio ocurrió esta noche en el Este provincial.

Un pequeño de 12 años murió este martes por la noche tras ser atropellado por un automóvil en una zona rural del departamento de San Martín.

El trágico accidente vial ocurrió alrededor de las 22 en la zona de Costa Canal Montecaseros, casi llegando al distrito de Ñango, en Tres Porteñas.

Según informaron fuentes policiales, el menor circulaba en una bicicleta cuando fue embestido por un automóvil Fiat blanco, lo que le provocó heridas de gravedad que derivaron en su fallecimiento. La víctima fue identificada como I.J.F.R., de 12 años.

El trágico accidente vial se cobró la vida de un menor en San Martín.

Cómo ocurrió el trágico accidente vial en San Martín

De acuerdo con la información policial, el automóvil —un Fiat blanco— circulaba de sur a norte por la zona, cuando por motivos que se investigan colisionó con una bicicleta marca Top Mega rodado 29 de color celeste.

El vehículo era conducido por un joven de 19 años domiciliado en Tres Porteñas, quien no sufrió lesiones. Las autoridades le realizaron el dosaje de alcohol, que arrojó resultado negativo (0,00 g/l).

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 39, Policía Científica y efectivos de Policía Vial, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro. La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó sujeta a investigación judicial.

