18 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Villa Atuel

Accidente vial en San Rafael: un hombre manejaba alcoholizado, volcó y quedó atrapado

El siniestro se produjo durante la madrugada de este miércoles en San Rafael. El hombre de 64 circulaba con 2,35 gramos de alcohol en sangre.

Como consecuencia del impacto, quedó atrapado en el vehículo y sufrió lesiones leves

Sitio Andino Policiales

Un hombre de 64 años protagonizó un trágico accidente vial en la localidad de Villa Atuel, departamento de San Rafael, durante la madrugada de este miércoles. El conductor circulaba por calle Apague a bordo de una camioneta Ford F100 cuando perdió el dominio del vehículo y volcó sobre la calzada.

Cómo ocurrió el accidente en San Rafael

Como consecuencia del impacto, quedó atrapado en el vehículo y sufrió lesiones leves. Según informaron fuentes policiales, el hombre (identificado como S.G.) ya había sido retirado del interior del rodado cuando arribó el personal al lugar. Posteriormente, fue trasladado al hospital local para recibir atención médica.

De acuerdo con el informe médico, el conductor presentó un resultado positivo de 2,35 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, fue diagnosticado con politraumatismos y traumatismo de cráneo. Afortunadamente, horas más tarde recibió el alta médica.

1768479023998-patrulla-policialjpg copy
Un hombre de 64 años protagonizó un trágico accidente vial en la localidad de Villa Atuel

En el siniestro intervino personal policial de la Comisaría 26°, que realizó las actuaciones correspondientes en el lugar del hecho.

