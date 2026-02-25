25 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
accidente vial

San Martín: un camión chocó una casa y una pareja se salvó de milagro

Un grave accidente vial ocurrió esta madrugada en el barrio El Nevado de San Martín, donde una pareja se salvó de milagro.

Terrible accidente vial en San Martín.&nbsp;

Terrible accidente vial en San Martín. 

 Por Pablo Segura

Un grave accidente vial ocurrió en la madrugada de este miércoles en Ruta 7 de San Martín, cuando un camión embistió una casa a la altura de la habitación del hogar, donde dormía una pareja que, de milagro, salvó su vida.

El accidente vial ocurrió minutos antes de las 6 en la Lateral Norte de Ruta 7, a la altura del barrio El Nevado, en San Martín, causando momentos de pánico, debido a que las víctimas habían quedado atrapadas en su habitación.

Lee además
El lamentable episodio ocurrió esta noche en el Este provincial.
Accidente fatal

Tragedia en San Martín: un chico de 12 años murió tras ser atropellado
Otavio Gonzeli, emocionado, celebra en Junín tras quedarse con la octava etapa del giro mendocino, la Vuelta de Mendoza.
el panorama completo

Vuelta de Mendoza: Otavio Gonzeli ganó la octava etapa y se viene la definición en alta montaña
Choque San Martin camion
El accidente vial ocurrió en horas de la madrugada.

El accidente vial ocurrió en horas de la madrugada.

Afortunadamente, los damnificados pudieron ser rescatados ilesos. No obstante, la vivienda sufrió importantes daños.

San Martín: un camión chocó una casa y una pareja se salvó de milagro

Según fuentes policiales, el accidente vial fue protagonizado por un camión Scania 123, dominio FNN602, propiedad de una empresa de transporte y que trasladaba petacas de whisky.

El conductor del transporte, Miguel Alemana (39), el camión circulaba de este a oeste por Ruta 7 y al parecer se quedó sin combustible, a la altura del puente del carril Montecaseros.

Accidente vial San Martin policia
Importante despligue policial por un accidente vial en San Martín.

Importante despligue policial por un accidente vial en San Martín.

Esto generó que Alemana perdiera el dominio del transporte, el cual terminó invadiendo la lateral y luego chocando de frente con una vivienda, a la altura de la habitación del hogar.

En ese lugar estaban durmiendo un hombre de 63 años, identificado como Blas Cornejo y su pareja, Juana González (62). Ambos, de milagro, resultaron ilesos.

En la escena del siniestro trabajó personal de Comisaría 12, Policía Científica y Policía Vial, entre otros.

El accidente vial ocurrió a horas de otro siniestro en San Martín, donde un menor de 12 años fue embestido mientras circulaba en bicicleta. Producto del choque, el niño falleció.

Temas
Seguí leyendo

La Doble Vía del Este avanza "por encima de lo planificado" y proyectan la conexión con la Ruta 7

Tivani ganó la 4ª etapa de la Vuelta de Mendoza y Moyano sigue como líder de la general

Un menor terminó herido tras un incendio en una casa de Ciudad

Mega operativo policial en Mendoza: aprehensiones, armas y más de 70 envoltorios de cocaína secuestrados

Una camioneta volcó tras un triple accidente vial en Maipú: hay dos personas hospitalizadas

Intento de fuga en Almafuerte: qué pasará con los siete presos involucrados y cómo sigue la investigación

Quiénes son los presos que planeaban una fuga de la cárcel y qué hallaron en sus celdas

Trágica muerte de un operario en pleno Godoy Cruz

LO QUE SE LEE AHORA
El lamentable episodio ocurrió esta noche en el Este provincial.
Accidente fatal

Tragedia en San Martín: un chico de 12 años murió tras ser atropellado

Las Más Leídas

El Gobierno de Mendoza oficializó este martes una serie de llamados a concurso para cubrir cargos vacantes en distintos organismos de la Administración Pública Provincial.
oportunidad

El Gobierno de Mendoza llama a concurso para cubrir cargos en el Estado: qué buscan y cómo postularse

Algunos de los presos que planeaban una fuga masiva de la cárcel. 
detalles del megaoperativo

Quiénes son los presos que planeaban una fuga de la cárcel y qué hallaron en sus celdas

Trágica muerte de un operario en pleno Godoy Cruz
tenía 35 años

Trágica muerte de un operario en pleno Godoy Cruz

Víctor Fayad sufrió un robo en la noche de este lunes en Luján de Cuyo. 
inseguridad

Un alto funcionario del Gobierno sufrió un robo en Chacras de Coria

Las cascadas más lindas de la provincia de Mendoza: un circuito natural que te enamorará
¿Te lo vas a perder?

Las cascadas más lindas de Mendoza: un circuito natural que te enamorará