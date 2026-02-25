San Martín: un camión chocó una casa y una pareja se salvó de milagro

Un grave accidente vial ocurrió en la madrugada de este miércoles en Ruta 7 de San Martín , cuando un camión embistió una casa a la altura de la habitación del hogar, donde dormía una pareja que, de milagro, salvó su vida.

El accidente vial ocurrió minutos antes de las 6 en la Lateral Norte de Ruta 7, a la altura del barrio El Nevado, en San Martín, causando momentos de pánico, debido a que las víctimas habían quedado atrapadas en su habitación.

El accidente vial ocurrió en horas de la madrugada.

Según fuentes policiales, e l accidente vial fue protagonizado por un camión Scania 123, dominio FNN602 , propiedad de una empresa de transporte y que trasladaba petacas de whisky.

El conductor del transporte, Miguel Alemana (39), el camión circulaba de este a oeste por Ruta 7 y al parecer se quedó sin combustible, a la altura del puente del carril Montecaseros.

Accidente vial San Martin policia Importante despligue policial por un accidente vial en San Martín.

Esto generó que Alemana perdiera el dominio del transporte, el cual terminó invadiendo la lateral y luego chocando de frente con una vivienda, a la altura de la habitación del hogar.

En ese lugar estaban durmiendo un hombre de 63 años, identificado como Blas Cornejo y su pareja, Juana González (62). Ambos, de milagro, resultaron ilesos.

En la escena del siniestro trabajó personal de Comisaría 12, Policía Científica y Policía Vial, entre otros.

El accidente vial ocurrió a horas de otro siniestro en San Martín, donde un menor de 12 años fue embestido mientras circulaba en bicicleta. Producto del choque, el niño falleció.