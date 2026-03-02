Incertidumbre financiera global por la guerra en Irán: ¿Qué pasó hoy con Argentina?

La semana financiera argentina se abrió bajo el signo de la incertidumbre . A la fragilidad propia del mercado argentino se sumó un factor exógeno de alto impacto : el recrudecimiento del conflicto bélico en Medio Oriente , con epicentro en el ataque a Irán , que alteró el pulso de los mercados globales y obligó a los inversores a reacomodar posiciones en un contexto de mayor aversión al riesgo .

En ese marco, los bonos argentinos comenzaron a mostrar una recuperación en Wall Street , mientras que las acciones locales exhibieron una marcada volatilidad , reflejo de un escenario todavía inestable .

El lunes arrancó con una fuerte presión vendedora sobre los activos financieros a nivel internacional. Los principales índices de Wall Street , así como las bolsas europeas y asiáticas , registraron caídas significativas en las primeras horas de operaciones, en reacción al agravamiento del conflicto armado iniciado durante el fin de semana.

Los bonos soberanos argentinos , en particular los Globales , no quedaron al margen de ese movimiento y comenzaron la jornada en terreno negativo , acompañando el clima externo adverso .

Bonos: recuperación parcial y demanda selectiva

Con el correr del día, los títulos de deuda mostraron un comportamiento más firme y lograron revertir parcialmente las pérdidas iniciales. La recuperación fue moderada, pero suficiente para evidenciar que, pese al ruido internacional, persiste una demanda selectiva por activos argentinos, en especial en un contexto de precios aún deprimidos y rendimientos elevados en términos comparativos.

El factor político y el mensaje presidencial

En el plano local, la atención de los operadores sigue puesta en la lectura política y económica del discurso de Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. El mensaje presidencial, que ratificó el rumbo de ajuste fiscal y la disciplina monetaria, continúa siendo digerido por una city que evalúa su impacto tanto en la dinámica macroeconómica como en la sostenibilidad del programa financiero.

image El movimiento mundial de petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz en Irán está casi paralizado por prevención y altero los mercados financieros

Acciones volátiles y ADRs sin rumbo definido

La renta variable mostró un comportamiento errático. El índice S&P Merval cambió de tendencia en varias oportunidades a lo largo de la rueda, reflejando la falta de consenso entre los inversores. Mientras algunas acciones lograron cerrar con subas moderadas, otras sufrieron caídas pronunciadas, en un contexto en el que predominó la cautela.

En Nueva York, los ADRs de compañías argentinas también operaron de manera mixta, sin una dirección definida.

Riesgo país estancado

En materia de riesgo soberano, el indicador país mostró una leve mejora y descendió hasta la zona de los 570 puntos básicos, acompañando el mejor desempeño relativo de los bonos. Aun así, el nivel continúa siendo elevado y da cuenta de la percepción de riesgo que todavía pesa sobre la economía argentina, en un escenario global menos benigno.

Dólar estable y “pax cambiaria”

El mercado cambiario aportó señales de relativa estabilidad. En una jornada atravesada por la tensión internacional, el dólar oficial borró las subas iniciales y volvió a ubicarse por debajo de los 1.400 pesos, encadenando su segunda caída consecutiva. Este comportamiento se inscribe en la llamada “pax cambiaria”, que se consolidó tras la modificación del esquema de bandas a comienzos de año y luego de una baja acumulada del 3,5% durante febrero.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio retrocedió hasta los 1.395 pesos, ubicándose a una distancia considerable del techo de la banda cambiaria fijada por el Gobierno. El volumen operado fue elevado, superando los 366 millones de dólares, mientras que el mercado de futuros mostró alzas moderadas y comenzó a poner en precio un dólar mayorista cercano a los 1.423 pesos hacia fines de marzo.

A nivel minorista, las cotizaciones se mantuvieron estables, al igual que los dólares financieros y el mercado informal, que operaron con variaciones acotadas. Este cuadro cambiario se da luego de la mayor baja mensual del tipo de cambio en más de seis años y medio, aunque en la última semana comenzó a observarse un leve cambio de tendencia.

Desde la consultora LCG señalaron que la mayor demanda de divisas por parte de las provincias para atender pagos de deuda, junto con una mayor liquidez en pesos tras la decisión del Tesoro de no renovar la totalidad de los vencimientos, explican el freno (al menos temporal) en la caída del dólar.

En paralelo, el Banco Central de la República Argentina continuó con su política de compras en el mercado oficial, aunque a un ritmo más moderado que en semanas previas.

Medio Oriente y tensión en el mercado energético

El frente externo, no obstante, volvió a ganar protagonismo. La escalada del conflicto en Medio Oriente, tras el ataque combinado de Estados Unidos e Israel contra Irán, colocó nuevamente al mercado petrolero bajo máxima tensión. Los precios del crudo reaccionaron al alza ante el riesgo de interrupciones en el suministro global, con especial atención puesta en el rol estratégico del estrecho de Ormuz, por donde circula una porción significativa del comercio mundial de hidrocarburos.

Según un informe de la consultora Aleph Energy, el mercado ya mostraba señales de tensión antes del estallido del conflicto, con un incremento cercano a los 10 dólares por barril en las semanas previas. Con el inicio de las acciones militares, ese escenario se profundizó y elevó la volatilidad.

En Estados Unidos y Europa, los precios de los combustibles comenzaron a reflejar esta dinámica. El analista petrolero independiente Tom Kloza, asesor de Gulf Oil, anticipó subas sostenidas en los precios minoristas de las naftas, mientras que los mercados mayoristas reaccionaron con incrementos significativos en gasolina y diésel.

Impacto en la economía argentina

Para la economía argentina, la evolución del precio internacional del petróleo representa un factor clave. Un escenario de precios más altos puede beneficiar las exportaciones energéticas, pero también encarecer las importaciones de gas y presionar sobre los costos internos.

En un contexto global volátil y con múltiples frentes abiertos, los mercados locales siguen navegando entre la cautela, las oportunidades tácticas y la espera de señales más claras, tanto desde el frente político interno como desde el tablero internacional.