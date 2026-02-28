28 de febrero de 2026
Según el Gobierno de Israel, el líder supremo iraní Alí Jamenei habría muerto

El fallecimiento se habría producido tras el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos. Qué declaró Benjamin Netanyahu.

De acuerdo al Gobierno de Israel, el líder supremo de Irán Alí Jamenei habría muerto este sábado después de un ataque conjunto con Estados Unidos. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu lo informó en un discurso transmitido por televisión.

"Esta mañana destruimos en un ataque sorpresa el complejo del tirano Jamenei en el corazón de Teherán", la capital de Irán, y "hay muchos indicios de que ese tirano ya no está vivo", declaró el mandatario.

A través de un video, Netanyahu indicó: "Esta mañana, Israel y Estados Unidos se embarcaron en una operación conjunta para eliminar la amenaza existencial que supone para Israel el régimen de los ayatolás en Irán. Lo dije: la operación continuará mientras sea necesario y también se requiere paciencia".

Además, el mandatario israelí le agradeció a su par Donald Trump y alertó: "No permitiremos que un régimen terrorista asesino se arme con armas nucleares. Seguiremos atacando sus objetivos y eliminando la amenaza".

En el comunicado grabado, Netanyahu envío un mensaje al pueblo iraní: "Hago un llamamiento a los ciudadanos de Irán: No desaprovechen esta oportunidad. Unámonos por nuestro futuro y nuestra libertad. Ciudadanos de Israel, sigan las instrucciones del Comando del Frente Interno. Juntos nos mantendremos firmes".

Quién era Ali Khamenei

Alí Jamenei, líder supremo de Irán, de 86 años, fue el sucesor del fundador de la República Islámica, ayatolá Ruhollah Khomeini, el autor de la revolución de 1979 que derrocó al shah Mohammad Reza Pahlavi. Además de su autoridad política, Jamenei fue la máxima referencia espiritual del Estado.

Llegó al poder en 1989 y tuvo la última palabra en todos los asuntos importantes. Era el supervisor del avance del programa nuclear iraní y defensor del enriquecimiento de uranio como un derecho soberano.

Su poder se apoyó en la lealtad de dos fuerzas clave: la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y la fuerza paramilitar Basij, que reúnen a cientos de miles de voluntarios.

Ataque conjunto de Israel y Estados Unidos a Irán

Según reportes verificados de fuentes internacionales y locales, las explosiones se registraron en las siguientes ciudades iraníes:

  • Teherán: impactos múltiples en zonas centrales, cerca del complejo del líder supremo Ali Jamenei, el palacio presidencial y barrios residenciales como Seyed Khandan.
  • Isfahán, Qom, Karaj, Tabriz, Kermanshah, Khorramabad y Bushehr: objetivos militares y de infraestructura.
  • Minab (provincia de Hormozgan): un misil impactó una escuela primaria de niñas, causando la muerte de al menos 51 menores y heridas a alrededor de 60 niños, según autoridades iraníes. Este ataque ha generado las mayores condenas por su impacto en la población civil.
