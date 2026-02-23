Nueva York paralizada: rige un toque de queda por un histórico temporal de nieve Foto: BBC

Restricciones extremas en Nueva Yoork y servicios afectados El alcalde Zohran Mamdani implementó una prohibición de circulación para vehículos no esenciales con el objetivo de facilitar las tareas de limpieza y asegurar el paso de las unidades de emergencia. Un equipo de 2.600 empleados de saneamiento opera en turnos de 12 horas con el objetivo de sacar la nieve de los lugares de tránsito.

El metro de Nueva York bajo nieve Un fuerte temporal azota a Nueva York, Estados Unidos de América La prohibición de viajes comerciales permanece en vigor en Connecticut. El director de Gestión de Emergencias del Estado, William Turner, instó a los residentes a mantenerse fuera de las carreteras. Aunque el metro y los colectivos continúan operando con demoras, se instó a la población a evitar cualquier viaje que no sea estrictamente necesario debido a las ráfagas de viento que superan los 110 kilómetros por hora.

La magnitud del fenómeno climático ha generado alertas de ventisca desde Maryland hasta Massachusetts. En el área metropolitana de Nueva York, se esperan acumulaciones de hasta 60 centímetros de nieve, lo que ha derivado en cortes de energía eléctrica en miles de hogares y la cancelación masiva de vuelos en los aeropuertos de LaGuardia y John F. Kennedy.

Un fenómeno histórico en la costa este Los meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional calificaron este evento como potencialmente histórico por la rápida caída de nieve, que en algunas zonas alcanza los 10 centímetros por hora. Esta situación de visibilidad nula y frío extremo llevó a la suspensión de actividades comerciales, incluyendo las funciones de Broadway y los servicios de entrega a domicilio, priorizando la seguridad de los trabajadores. Nueva York, nieve, invierno, persona andando en bicicleta Rige un toque de queda vehuicular en Nueva York debido al temporal Además de las complicaciones en el tránsito, las autoridades de salud solicitaron donaciones de sangre urgentes, ya que el temporal obligó a suspender las colectas programadas. Se recomienda a los vecinos que deban salir a limpiar sus veredas que lo hagan con precaución extrema, dado que el esfuerzo físico bajo estas condiciones climáticas representa un riesgo elevado para la salud cardiovascular.