Tensión entre Estados Unidos y Cuba tras un episodio armado que reabre viejos conflictos

Un nuevo episodio de tensión entre Estados Unidos y Cuba volvió a sacudir el escenario internacional tras un enfrentamiento armado que La Habana calificó como una infiltración terrorista frustrada.

El hecho, que según el gobierno cubano representó una amenaza directa a su soberanía, se produce en un contexto de bloqueo económico y energético sin precedentes y abre interrogantes sobre cómo evolucionará una relación histórica marcada por la confrontación. En diálogo con Aconcagua Radio 90.1 , el especialista en política internacional Augusto Grilli Fox explicó cuál es la situación.

AGF: sí, estamos ante un enfrentamiento directo. De hecho, ha ido a contramano de otras situaciones que se han dado a nivel global, donde Estados Unidos ha sido quien intimaba o planteaba avances. En este caso, el que avanza es Cuba, bajo el argumento de que enfrentaba una amenaza concreta contra su soberanía.

AGF: hay que evaluar a qué se debió esta intervención inminente . Es importante preguntarse si existieron otras variables y no caer en comparaciones automáticas con otros escenarios. Cada caso tiene su propia dinámica y sus propios elementos.

¿Tiene similitudes con el caso de Venezuela?

AGF: lo que ocurrió allí no justifica acciones posteriores ni permite dar por válidas determinadas versiones sin pruebas. En Venezuela, hasta hoy no se han demostrado con claridad identidades ni responsabilidades en relación con supuestas intervenciones vinculadas al narcotráfico. En este caso, todavía no está del todo claro cuál era el riesgo real que representaba una flota que, en teoría, era civil.

Donald Trump

¿Le llamó la atención la reacción estadounidense?

AGF: si uno hubiese anticipado este escenario, habría esperado una respuesta inmediata de Estados Unidos. Sin embargo, se observó cierta cautela. Eso también forma parte del análisis del contexto actual.

¿En qué contexto se da este episodio?

AGF: se da en un momento en el que Cuba enfrenta el bloqueo más brutal de su historia. No solo en términos económicos y comerciales, sino también energéticos, el cual agrava la situación y empuja al país a una instancia extrema.

¿Es sostenible este escenario en el tiempo?

AGF: creo que es insostenible. La presión acumulada genera un límite. Y frente a eso, es necesario abrir discusiones a la altura de las circunstancias. Uno puede estar a favor o en contra del sistema político cubano. Pero el bloqueo o embargo tiene como eje afectar las necesidades de una sociedad para provocar un cambio de gobierno. Ahí es donde surge una discusión profunda: ¿Se puede avalar una estrategia que impacta en la salud, en la alimentación o en los derechos básicos de una población con el objetivo de deponer a un gobierno?

¿Qué rol deberían tener los organismos internacionales?

AGF: ahí es donde deberían estar a la altura. Más allá de que en los últimos años han sido bastante vulnerados, los organismos internacionales tendrían que intervenir en este tipo de situaciones, especialmente cuando el debate involucra derechos humanos y condiciones de vida de la población.