El Gobierno nacional eleva el nivel de seguridad en todo el territorio argentino.

En medio de la escalada en Medio Oriente tras un ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán, el Gobierno nacional al frente de Javier Milei decidió elevar a “alto” el nivel de seguridad en todo el país.

Dicho esquema comprende la labor coordinada entre la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional a través de la Dirección Nacional de Migraciones, y las Fuerzas Federales de Seguridad.

Según informó la oficina del Presidente en un comunicado difundido en X, la medida alcanza a objetivos sensibles, la infraestructura crítica y la comunidad judía , con el objetivo de resguardar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional.

"Se ha activado el protocolo de alerta en las fronteras , que implica el refuerzo de los controles de ingreso y egreso al país, el aumento de la trazabilidad de los movimientos transfronterizos y la revisión de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles", explica el comunicado.

En ese marco, se indicó que “por intermedio de la cartera ministerial competente, se fortalecerán, de modo preventivo, los dispositivos de protección y seguridad de los objetivos referidos, incluyendo el refuerzo de la custodia de las representaciones diplomáticas extranjeras en el país”.

Asimismo, por instrucción presidencial, “el Sistema de Inteligencia Nacional monitoreará de forma permanente la evolución de los acontecimientos, en cooperación con agencias internacionales, a fin de asegurar la detección inmediata de posibles riesgos o amenazas contra la seguridad nacional”.

Israel y Estados Unidos atacan a Irán con misiles y drones y Teherán responde

Israel, con apoyo de Estados Unidos, realizó un ataque sorpresa contra Irán este sábado por la mañana, según confirmaron las Fuerzas de Defensa de Israel, mientras los medios estatales iraníes reportaban explosiones en Teherán. El Presidente, Donald Trump, confirmó la participación en “importantes operaciones de combate”.

Por su parte, medios de varios países también hablan de explosiones en otros países luego que la agencia y el servicio de radiodifusión pública de Irán (IRIB) informara que las fuerzas iraníes atacaron bases estadounidenses en la región. "Todas las bases e intereses estadounidenses en la región fueron atacados por misiles iraníes", dijo la agencia Tasnim.

ONU condena ataques y represalia en ataques entre Irán, Israel y EE.UU.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó los ataques perpetrados en Oriente Medio e instó a todas las partes a volver a la mesa de negociaciones, afirmando que los ataques solo provocarán “muerte, destrucción y sufrimiento humano”.

“Como siempre, en cualquier conflicto armado, son los civiles quienes acaban pagando el precio más alto”, afirmó Volker Türk en un comunicado.