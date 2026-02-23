23 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Infraestructura vial

La Ruta Nacional 7 entra en concesión: el Gobierno licita el tramo estratégico para Mendoza

La convocatoria de la Nación incluye rutas estratégicas y suma el tramo Cuyo, con participación privada. En esta nota, los detalles de la licitación.

Infraestructura en la Ruta Nacional 7: convocan a licitación internacional.

Infraestructura en la Ruta Nacional 7: convocan a licitación internacional.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
 Por Celeste Funes

El Ministerio de Economía de la Nación formalizó el llamado a licitación pública nacional e internacional para la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, un proceso que busca transferir a operadores privados la gestión y mantenimiento de rutas nacionales. En esta fase, se incluyen 329 km de la Ruta Nacional 7, que conecta Mendoza con Chile.

Más rutas a manos privadas: lanzan la fase final de la Red Federal de Concesiones

El anuncio llegó primero como un anticipo político y, días después, se convirtió en una resolución oficial. Con la publicación de la Resolución 174/2026 en el Boletín Oficial, se formalizó el llamado central del proceso de privatización de Corredores Viales SA y de la estrategia de reducción del gasto público en infraestructura.

Lee además
La obra vial que benefica a San Martín, Junín y Rivadavia avanza rápidamente.
Vialidad

La Doble Vía del Este avanza "por encima de lo planificado" y proyectan la conexión con la Ruta 7
Trabajos de urgencia en la Ruta 7 obligan a circular con precaución rumbo a Chile.
ALTA MONTAÑA

Trabajos de urgencia en la Ruta 7 obligan a circular con precaución rumbo a Chile

La convocatoria contempla la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de tramos estratégicos de la red vial nacional, además de la prestación de servicios a los usuarios.

Entre los corredores incluidos figuran los tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco–Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico, con segmentos de las Rutas Nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66, 105, 1V-66, A-012 y A016.

La Secretaría de Transporte fue la encargada de definir los corredores a concesionar, evaluar su estado actual y elaborar la documentación técnica y contractual, que incluye el Pliego de Bases y Condiciones, formularios de cotización y el modelo de contrato. Toda la documentación podrá descargarse desde la plataforma CONTRAT.AR hasta el 4 de mayo de 2026, mientras que la presentación de ofertas vencerá el 18 de junio al mediodía.

ruta nacional 7 camiones paso a chile camioneros
El esquema de la Red Federal de Concesiones busca modernizar la red vial y reducir el gasto público en infraestructura.

El esquema de la Red Federal de Concesiones busca modernizar la red vial y reducir el gasto público en infraestructura.

El proceso será difundido durante siete días en el Boletín Oficial y en el sitio del Ministerio de Economía de la Nación, y por tres días en el portal del Banco Mundial DGMARKET, mientras que una Comisión Evaluadora ad hoc analizará las propuestas presentadas por las empresas interesadas.

Mendoza destacó la iniciativa del Gobierno Nacional

Desde Mendoza, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, destacó la inclusión del Tramo Cuyo y sostuvo que la provincia “necesita infraestructura estratégica para crecer”. Según señaló, el tramo abarcará desde el límite con San Luis hasta la frontera con Chile, lo que incluye la RN7, una de las principales vías de conexión con el comercio exterior.

La licitación de la Etapa III se suma a la Etapa II-B, lanzada la semana pasada, que abarca más de 2.500 kilómetros de rutas en Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis, con corredores orientados a la logística y transporte de cargas. En conjunto, el Proyecto Red Federal de Concesiones busca transferir a operadores privados miles de kilómetros de rutas bajo un esquema que el Gobierno define como sin subsidios, orientado a promover transparencia, competencia y eficiencia.

Embed

Con esta fase final, la Red Federal de Concesiones incorporará más de 3.900 kilómetros adicionales y superará los 9.000 kilómetros concesionados en todo el país, según informó Vialidad Nacional, organismo encargado de supervisar los contratos de concesión.

La apuesta oficial apunta a modernizar la infraestructura vial, optimizar recursos públicos y mejorar la conectividad territorial, mientras crece el debate político sobre el rol del Estado y el impacto que tendrá el nuevo esquema en tarifas, mantenimiento y acceso a la infraestructura.

image
En la Etapa III de la Red Federal de Concesiones se licitan estos ocho tramos.

En la Etapa III de la Red Federal de Concesiones se licitan estos ocho tramos.

La resolución sobre la Etapa III de la Red Federal de Concesiones

_LANZAMIENTO DE LICITACIÓN ETAPA III

Temas
Seguí leyendo

Accidente fatal en Ruta 7: un motociclista de San Luis murió tras caer en una curva camino a Uspallata

El Gobierno de Mendoza avanza con la tercera etapa de la Doble Vía del Este: cómo será la obra

Llaman a audiencia pública por la tercera trocha que construirán en el Acceso Este

Luis Petri celebró los resultados de la LLA en las elecciones de este domingo en Mendoza

Elecciones 2026: Quiénes ganan y quiénes pierden representación en los Concejos Deliberantes

La otra elección: estas son las 24 personas que crearán la primera Carta Orgánica de San Rafael

Correa Llano, conforme con los resultados de las elecciones 2026: "Han sido excelentes"

Emir Félix tras las elecciones 2026: "Para nosotros lo vital era la convención y la hemos ganado holgadamente"

LO QUE SE LEE AHORA
Elecciones 2026 en Mendoza: quién ganó y quién perdió en Maipú, Santa Rosa, Rivadavia, Luján, San Rafael y La Paz
los que entran y salen

Elecciones 2026: Quiénes ganan y quiénes pierden representación en los Concejos Deliberantes

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de hoy  domingo 22 de febrero: números ganadores del sorteo 3350
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 22 de febrero: números ganadores del sorteo 3350

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1342 del domingo 22 de febrero.
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1342 del domingo 22 de febrero

Telekino
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2416 y números ganadores del domingo 22 de febrero

Cornejo y Allasino festejaron en las elecciones 2026.
Elecciones 2026

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza festeja: ganó en tres de los seis municipios

Quiénes festejaron y quiénes se fueron derrotados este domingo.
Análisis

Ganadores y perdedores de una elección que el mendocino ignoró, pero dejó señales políticas fuertes