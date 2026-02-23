La Ruta Nacional 7 entra en concesión: el Gobierno licita el tramo estratégico para Mendoza

El Ministerio de Economía de la Nación formalizó el llamado a licitación pública nacional e internacional para la Etapa III de la Red Federal de Concesiones , un proceso que busca transferir a operadores privados la gestión y mantenimiento de rutas nacionales . En esta fase, se incluyen 329 km de la Ruta Nacional 7 , que conecta Mendoza con Chile .

El anuncio llegó primero como un anticipo político y, días después, se convirtió en una resolución oficial. Con la publicación de la Resolución 174/2026 en el Boletín Oficial , se formalizó el llamado central del proceso de privatización de Corredores Viales SA y de la estrategia de reducción del gasto público en infraestructura.

La convocatoria contempla la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de tramos estratégicos de la red vial nacional , además de la prestación de servicios a los usuarios .

Entre los corredores incluidos figuran los tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco–Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico, con segmentos de las Rutas Nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66, 105, 1V-66, A-012 y A016.

La Secretaría de Transporte fue la encargada de definir los corredores a concesionar, evaluar su estado actual y elaborar la documentación técnica y contractual, que incluye el Pliego de Bases y Condiciones, formularios de cotización y el modelo de contrato. Toda la documentación podrá descargarse desde la plataforma CONTRAT.AR hasta el 4 de mayo de 2026, mientras que la presentación de ofertas vencerá el 18 de junio al mediodía.

El esquema de la Red Federal de Concesiones busca modernizar la red vial y reducir el gasto público en infraestructura.

El proceso será difundido durante siete días en el Boletín Oficial y en el sitio del Ministerio de Economía de la Nación, y por tres días en el portal del Banco Mundial DGMARKET, mientras que una Comisión Evaluadora ad hoc analizará las propuestas presentadas por las empresas interesadas.

Mendoza destacó la iniciativa del Gobierno Nacional

Desde Mendoza, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, destacó la inclusión del Tramo Cuyo y sostuvo que la provincia “necesita infraestructura estratégica para crecer”. Según señaló, el tramo abarcará desde el límite con San Luis hasta la frontera con Chile, lo que incluye la RN7, una de las principales vías de conexión con el comercio exterior.

La licitación de la Etapa III se suma a la Etapa II-B, lanzada la semana pasada, que abarca más de 2.500 kilómetros de rutas en Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis, con corredores orientados a la logística y transporte de cargas. En conjunto, el Proyecto Red Federal de Concesiones busca transferir a operadores privados miles de kilómetros de rutas bajo un esquema que el Gobierno define como sin subsidios, orientado a promover transparencia, competencia y eficiencia.

Por Resolución del Ministerio de Economía de la Nación, el equipo de @LuisCaputoAR autorizó la Licitación Pública Nacional e Internacional (Etapa III – Red Federal de Concesiones), que incluye el Tramo Cuyo.

Del límite con San Luis… pic.twitter.com/u83WyouAdp — Natalio Mema (@NatalioMema) February 23, 2026

Con esta fase final, la Red Federal de Concesiones incorporará más de 3.900 kilómetros adicionales y superará los 9.000 kilómetros concesionados en todo el país, según informó Vialidad Nacional, organismo encargado de supervisar los contratos de concesión.

La apuesta oficial apunta a modernizar la infraestructura vial, optimizar recursos públicos y mejorar la conectividad territorial, mientras crece el debate político sobre el rol del Estado y el impacto que tendrá el nuevo esquema en tarifas, mantenimiento y acceso a la infraestructura.

image En la Etapa III de la Red Federal de Concesiones se licitan estos ocho tramos. Foto: Captura Resolución 174/2026.

La resolución sobre la Etapa III de la Red Federal de Concesiones