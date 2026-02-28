28 de febrero de 2026
Conflicto en Medio Oriente

El gobierno celebró la caída del iraní Alí Jamenei, recordó el atentado a la AMIA y volvió a pedir Justicia

A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, el gobierno argentino dejó clara su postura. Qué manifestó el Canciller.

El gobierno celebró la caída del iraní Alí Jamenei, recordó el atentado a la AMIA y volvió a pedir Justicia

El gobierno celebró la caída del iraní Alí Jamenei, recordó el atentado a la AMIA y volvió a pedir Justicia

Foto: OPRArgentina
Conflicto en Medio Oriente: cómo podría afectar al valor del petróleo,
Geopolítica

Cómo podría afectar al valor del petróleo la crisis en Medio Oriente
Según el Gobierno de Israel, el líder supremo iraní Alí Jamenei habría muerto.
Medio Oriente

Según el Gobierno de Israel, el líder supremo iraní Alí Jamenei habría muerto

“La Oficina del Presidente celebra la operación conjunta que resultó en la eliminación de Ali Khamenei, líder supremo de la República Islámica de Irán, y una de las personas más malvadas, violentas y crueles que ha visto la historia de la humanidad”, indicó el Gobierno mediante las redes sociales.

A su vez, recordó que el atentado a la AMIA en 1994 fue producto de las “atrocidades” de Khamenei y afirmó que se trató de “un acto de terrorismo internacional, planificado desde las más altas esferas del régimen iraní de la época y ejecutado por Hezbolá, el principal grupo terrorista financiado por Irán”.

La postura de Argentina ante el conflicto en Medio Oriente

Al mediodía de este sábado, Cancillería emitió un comunicado que claramente indicaba: "El Gobierno de la República Argentina valora y apoya las acciones conjuntas realizadas por los Estados Unidos de América y el Estado de Israel destinadas a neutralizar la amenaza que el régimen de la República Islámica de Irán representa para la estabilidad internacional a largo plazo y la seguridad en la región".

A su vez, argumentaba que "pese a los reiterados esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional, la República Islámica de Irán no ha desmantelado completamente su programa nuclear, no ha cesado sus actividades sensibles de enriquecimiento ni ha puesto fin al apoyo que brinda a actores armados no estatales que operan de manera desestabilizadora en distintos países de la región, lo que constituye una amenaza persistente a la paz y la seguridad internacionales".

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, también expresó su postura frente a los hechos de este sábado y el atentado que sufrió la Argentina en 1994. "Que estas noticias aporten alivio a las familias y contribuyan al reconocimiento de las responsabilidades y a la lucha contra el terrorismo y la impunidad", indicó.

Además, agregó: "La búsqueda de verdad y justicia por las 85 víctimas es una política de Estado y seguirá siendo una prioridad permanente".

El comunicado del gobierno nacional también resaltó que espera que esta acción en conjunta entre Israel y Estados Unidos ponga un punto final a los más de 40 años de opresión y violación de los derechos humanos en Irán.

