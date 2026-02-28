El gobierno celebró la caída del iraní Alí Jamenei, recordó el atentado a la AMIA y volvió a pedir Justicia

Este sábado, Israel y Estados Unidos atacaron a Irán , por lo que Medio Oriente permanece en conflicto . Ante los hechos, el gobierno argentino respaldó el ataque y manifestó su deseo de que se ponga fin a la "opresión y violación de los derechos humanos” iraníes.

Benjamin Netanyahu y Donald Trump celebraron la caída del líder supremo iraní Alí Jamenei , quien falleció tras los bombardeos. En línea con sus colegas, el gobierno de Javier Milei apoyó el accionar.

“La Oficina del Presidente celebra la operación conjunta que resultó en la eliminación de Ali Khamenei , líder supremo de la República Islámica de Irán , y una de las personas más malvadas, violentas y crueles que ha visto la historia de la humanidad”, indicó el Gobierno mediante las redes sociales.

A su vez, recordó que el atentado a la AMIA en 1994 fue producto de las “atrocidades” de Khamenei y afirmó que se trató de “un acto de terrorismo internacional, planificado desde las más altas esferas del régimen iraní de la época y ejecutado por Hezbolá, el principal grupo terrorista financiado por Irán”.

La postura de Argentina ante el conflicto en Medio Oriente

Al mediodía de este sábado, Cancillería emitió un comunicado que claramente indicaba: "El Gobierno de la República Argentina valora y apoya las acciones conjuntas realizadas por los Estados Unidos de América y el Estado de Israel destinadas a neutralizar la amenaza que el régimen de la República Islámica de Irán representa para la estabilidad internacional a largo plazo y la seguridad en la región".

A su vez, argumentaba que "pese a los reiterados esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional, la República Islámica de Irán no ha desmantelado completamente su programa nuclear, no ha cesado sus actividades sensibles de enriquecimiento ni ha puesto fin al apoyo que brinda a actores armados no estatales que operan de manera desestabilizadora en distintos países de la región, lo que constituye una amenaza persistente a la paz y la seguridad internacionales".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2027760994034815472&partner=&hide_thread=false Nuestro comunicado sobre la situación en Medio Oriente: pic.twitter.com/u3fODuvxO5 — Pablo Quirno (@pabloquirno) February 28, 2026

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, también expresó su postura frente a los hechos de este sábado y el atentado que sufrió la Argentina en 1994. "Que estas noticias aporten alivio a las familias y contribuyan al reconocimiento de las responsabilidades y a la lucha contra el terrorismo y la impunidad", indicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2027864876492714464&partner=&hide_thread=false Ante la confirmación de la muerte de Ali Jamenei, Líder Supremo de la República Islámica de Irán, corresponde recordar que la Justicia argentina determinó que el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994, con 85 muertos y centenares de heridos, fue un acto de terrorismo… — Pablo Quirno (@pabloquirno) February 28, 2026

Además, agregó: "La búsqueda de verdad y justicia por las 85 víctimas es una política de Estado y seguirá siendo una prioridad permanente".

El comunicado del gobierno nacional también resaltó que espera que esta acción en conjunta entre Israel y Estados Unidos ponga un punto final a los más de 40 años de opresión y violación de los derechos humanos en Irán.