Predicciones

Conocé el horóscopo para este miércoles 13 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Conocé el horóscopo para hoy.

Conocé el horóscopo para hoy.

Por Sitio Andino Lifestyle

En esta nota de contamos el horóscopo de este miércoles 13 de agosto de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que los astros le deparan a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo del miércoles 13 de agosto de 2025

Aries (21/3 al 20/4)

Día para tomar la iniciativa en un proyecto que te entusiasma. En lo sentimental, una charla pendiente puede aclarar malentendidos. Cuidá tu descanso para evitar agotamiento.

Lee además
Conocé el horóscopo para hoy.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este martes 12 de agosto: qué dicen los astros para los signos
CHoróscopo: qué dicen los astros para cada signo pata este lunes 11 de agostoonocé el horóscopo para este miércoles 21 de mayo.
predicciones

Conocé el horóscopo para este lunes 11 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Tauro (21/4 al 21/5)

Se presentan oportunidades para mejorar ingresos o condiciones laborales. En el amor, tu paciencia será clave para evitar tensiones. Buen momento para actividades al aire libre.

Géminis (22/5 al 21/6)

Tu creatividad estará en alza y eso te ayudará a resolver problemas con originalidad. En pareja, habrá espacio para acuerdos. Posible contacto con alguien del pasado que trae noticias.

Cáncer (22/6 al 22/7)

La jornada favorece las negociaciones y diálogos importantes. En el plano afectivo, es momento de expresar lo que sentís sin miedo. Atención a gastos impulsivos.

Leo (23/7 al 23/8)

Energía alta para liderar, pero cuidado con querer controlarlo todo. En el amor, la pasión estará a flor de piel. Ideal para retomar un objetivo que habías dejado en pausa.

Virgo (24/8 al 23/9)

Podrías recibir una propuesta interesante en el ámbito laboral. En pareja, buscar equilibrio entre tu tiempo personal y el compartido será clave. Mantené la calma frente a imprevistos.

horóscopo, signos del zodíaco
Conocé el horóscopo para hoy.

Conocé el horóscopo para hoy.

Libra (24/9 al 23/10)

Buen día para resolver temas burocráticos o legales. En el amor, la armonía se logra escuchando y cediendo un poco. La energía física será estable, pero no descuides tu alimentación.

También te puede interesar: ¿Qué nos deparará el 2025?: conocé el horóscopo anual para todos los signos

Escorpio (24/10 al 22/11)

Podrías descubrir información que te ayude a tomar una decisión importante. En lo afectivo, buscá momentos de intimidad y conexión real. Buen momento para estudios o investigación.

Sagitario (23/11 al 21/12)

Tu optimismo te llevará a concretar avances en un objetivo. En el amor, surgirán planes espontáneos que refuercen el vínculo. Atendé tu postura o dolores musculares.

Capricornio (22/12 al 20/1)

En el trabajo, la constancia será tu mayor fortaleza. En pareja, es momento de comprometerse más con los proyectos en común. Favorece ordenar tu espacio y tus prioridades.

Acuario (21/1 al 19/2)

Día de inspiración para propuestas creativas. En lo sentimental, un mensaje o encuentro inesperado podría sorprenderte. Evitá discutir por temas menores.

Piscis (20/2 al 20/3)

Momento propicio para cerrar ciclos y dejar atrás lo que ya no suma. En el amor, una actitud comprensiva abrirá nuevas puertas. Ideal para actividades artísticas o espirituales.

Temas
Seguí leyendo

Conocé el horóscopo para este viernes 8 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este jueves 7 de agosto: : qué dicen los astros para tu signo

Conocé el horóscopo para hoy: las claves para este miércoles 6 de agosto

Conocé el horóscopo para este martes 5 de agosto: qué dicen los astros para tu signo

Conocé el horóscopo para este lunes 4 de agosto

Truco de jardinería: cómo hacer un terrario con botellas de vidrio para decorar tu hogar

Quién es Zoe Gotusso, la cantante que acompaña a Lali en La Voz Argentina

Cómo usar cal en plantas para protegerlas y fortalecer su crecimiento

LO QUE SE LEE AHORA
Truco de jardinería: cómo hacer un terrario con botellas de vidrio para decorar tu hogar
Reciclaje y jardinería creativa

Truco de jardinería: cómo hacer un terrario con botellas de vidrio para decorar tu hogar

Las Más Leídas

El Pato Juan tiene nuevo hogar
Nuevo hogar

El Pato Juan ya tiene carnet sanitario y fue "adoptado" por otro municipio

Quién es Zoe Gotusso, la cantante que acompaña a Lali en La Voz Argentina
Música y TV

Quién es Zoe Gotusso, la cantante que acompaña a Lali en La Voz Argentina

Depósito a plazo fijo y rendimientos digitales: qué banco ofrece mejor ganancia a 30 días
AHORROS

Depósito a plazo fijo y rendimientos digitales: qué banco ofrece mejor ganancia a 30 días

Por qué el 12 de agosto es el Día Mundial del Hijo del Medio
Efemérides

Por qué el 12 de agosto es el Día Mundial del Hijo del Medio

Roberto Castillo, el nuevo abogado de Julieta Silva, está en San Rafael. 
revuelo en san rafael

El nuevo abogado de Julieta Silva habló del caso y anticipó su estrategia jurídica

Te Puede Interesar

Dólar tarjeta: por qué el Gobierno lo mantiene pese al fin del cepo ¿Cómo zafar del impuesto?
Dólar e Impuestos

Dólar tarjeta: por qué el Gobierno lo mantiene pese al fin del cepo ¿Cómo zafar del impuesto?

Por Marcelo López Álvarez
Comó estará el pronóstico del tiempo este miércoles 13 de agosto en la provincia de Mendoza
El clima

Cómo estará el pronóstico del tiempo este miércoles 13 de agosto en la provincia de Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad
El Congreso avanza con la investigación sobre Javier y Karina Milei video
Congreso nacional

Investigación cripto $Libra: otra movida de la oposición en el Congreso incomoda a Milei

Por Sitio Andino Política