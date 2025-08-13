Conocé el horóscopo para este miércoles 13 de agosto: qué dicen los astros para los signos

En esta nota de contamos el horóscopo de este miércoles 13 de agosto de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que los astros le deparan a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Día para tomar la iniciativa en un proyecto que te entusiasma. En lo sentimental, una charla pendiente puede aclarar malentendidos. Cuidá tu descanso para evitar agotamiento.

Se presentan oportunidades para mejorar ingresos o condiciones laborales. En el amor, tu paciencia será clave para evitar tensiones. Buen momento para actividades al aire libre.

Tu creatividad estará en alza y eso te ayudará a resolver problemas con originalidad. En pareja, habrá espacio para acuerdos. Posible contacto con alguien del pasado que trae noticias.

Cáncer (22/6 al 22/7)

La jornada favorece las negociaciones y diálogos importantes. En el plano afectivo, es momento de expresar lo que sentís sin miedo. Atención a gastos impulsivos.

Leo (23/7 al 23/8)

Energía alta para liderar, pero cuidado con querer controlarlo todo. En el amor, la pasión estará a flor de piel. Ideal para retomar un objetivo que habías dejado en pausa.

Virgo (24/8 al 23/9)

Podrías recibir una propuesta interesante en el ámbito laboral. En pareja, buscar equilibrio entre tu tiempo personal y el compartido será clave. Mantené la calma frente a imprevistos.

horóscopo, signos del zodíaco Conocé el horóscopo para hoy. Foto: Cristian Lozano

Libra (24/9 al 23/10)

Buen día para resolver temas burocráticos o legales. En el amor, la armonía se logra escuchando y cediendo un poco. La energía física será estable, pero no descuides tu alimentación.

Escorpio (24/10 al 22/11)

Podrías descubrir información que te ayude a tomar una decisión importante. En lo afectivo, buscá momentos de intimidad y conexión real. Buen momento para estudios o investigación.

Sagitario (23/11 al 21/12)

Tu optimismo te llevará a concretar avances en un objetivo. En el amor, surgirán planes espontáneos que refuercen el vínculo. Atendé tu postura o dolores musculares.

Capricornio (22/12 al 20/1)

En el trabajo, la constancia será tu mayor fortaleza. En pareja, es momento de comprometerse más con los proyectos en común. Favorece ordenar tu espacio y tus prioridades.

Acuario (21/1 al 19/2)

Día de inspiración para propuestas creativas. En lo sentimental, un mensaje o encuentro inesperado podría sorprenderte. Evitá discutir por temas menores.

Piscis (20/2 al 20/3)

Momento propicio para cerrar ciclos y dejar atrás lo que ya no suma. En el amor, una actitud comprensiva abrirá nuevas puertas. Ideal para actividades artísticas o espirituales.