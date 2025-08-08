Sin dudas, la peor batalla en La Voz Argentina: imaginate que ni el jurado pudo rescatar algo

Este jueves, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina , el certamen que busca descubrir la mejor voz del país. En esta ocasión, tres participantes del Team de Lali Espósito dieron una batalla para el olvido , y el jurado fue implacable con sus devoluciones.

El dúo de Malena Bon y Belén Muñoz , junto a Mía Martins , se enfrentaron en una batalla por un lugar en el team Lali. Para esta presentación, interpretaron el tema " Contigo ", de Karol G.

Malena Bon, Belén Muñoz y Mía Martins tuvieron una noche para el olvido en La Voz Argentina

Otro más y van La Voz Argentina: el divertido error de Nico Occhiato que no para de dar de qué hablar

Para sorpresa del jurado, ninguna de las tres logró destacarse y, además, cantaron muy mal . Al momento de las devoluciones, l os Miranda no perdonaron .

" La coreo fue nuestro momento favorito y no sé si eso es algo bueno ", comenzó diciendo Juliana Gattas. Luego, Ale Sergi completó: "Nos pasó que hicieron un buen grupo entre las tres, pero no sentimos que ninguna de las tres individualmente realmente haga algo fabuloso. Estaba bien para TikTok, ponele , pero nos parece que por ahí para una presentación en este escenario sentimos que un poquito le faltó".

Embed - Malena Bon y Belén Muñoz vs. Mia Martins - "Contigo" - Batallas - La Voz Argentina 2025

La devolución no fue bien recibida por parte de una de las participantes, quien justificó que todo fue por falta de ensayo y que la canción no era del estilo de ninguna.

Después, Lali tomó la palabra: "Lo peor que puede hacer uno es subestimar una canción, o porque no la conocés o porque no es lo que solés cantar... En esta oportunidad no me voy a quedar con ninguna de las tres".

La decisión sorprendió a todos los presentes y, de esta manera, las tres se suman a la lista de participantes ya eliminadas del certamen musical más famoso de Argentina.