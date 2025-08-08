Este jueves, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el certamen que busca descubrir la mejor voz del país. En esta ocasión, tres participantes del Team de Lali Espósito dieron una batalla para el olvido, y el jurado fue implacable con sus devoluciones.
La Voz Argentina (2)
Malena Bon, Belén Muñoz y Mía Martins tuvieron una noche para el olvido en La Voz Argentina
Sin dudas, la peor batalla en La Voz Argentina: imaginate que ni el jurado pudo rescatar algo
El dúo de Malena Bon y Belén Muñoz, junto a Mía Martins, se enfrentaron en una batalla por un lugar en el team Lali. Para esta presentación, interpretaron el tema "Contigo", de Karol G.
Para sorpresa del jurado, ninguna de las tres logró destacarse y, además, cantaron muy mal. Al momento de las devoluciones, los Miranda no perdonaron.
"La coreo fue nuestro momento favorito y no sé si eso es algo bueno", comenzó diciendo Juliana Gattas. Luego, Ale Sergi completó: "Nos pasó que hicieron un buen grupo entre las tres, pero no sentimos que ninguna de las tres individualmente realmente haga algo fabuloso. Estaba bien para TikTok, ponele, pero nos parece que por ahí para una presentación en este escenario sentimos que un poquito le faltó".
Embed - Malena Bon y Belén Muñoz vs. Mia Martins - "Contigo" - Batallas - La Voz Argentina 2025
La devolución no fue bien recibida por parte de una de las participantes, quien justificó que todo fue por falta de ensayo y que la canción no era del estilo de ninguna.
Después, Lali tomó la palabra: "Lo peor que puede hacer uno es subestimar una canción, o porque no la conocés o porque no es lo que solés cantar... En esta oportunidad no me voy a quedar con ninguna de las tres".