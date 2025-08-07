¡Qué show!

Como para no ponerse así: Lali Espósito enloqueció con una batalla en La Voz Argentina

Lali Espósito enloqueció con una batalla inolvidable en La Voz Argentina. ¿Qué pasó? En esta nota, te contamos todos los detalles.

Como para no ponerse así: Lali Espósito enloqueció con una batalla en La Voz Argentina

Como para no ponerse así: Lali Espósito enloqueció con una batalla en La Voz Argentina

La Voz Argentina (2)
Valentino Rossi y Lucas Rivadeneira la rompieron en La Voz Argentina

Valentino Rossi y Lucas Rivadeneira la rompieron en La Voz Argentina

Como para no ponerse así: Lali Espósito enloqueció con una batalla en La Voz Argentina

Valentino Rossi y Lucas Rivadeneira se enfrentaron en una batalla por un lugar en el team Lali. Para esta presentación, eligieron interpretar el tema "Lay Me Down" de Sam Smith.

Lee además
¿Y ahora? Lali Espósito rompió las reglas de La Voz Argentina y desató el caos en el certamen video
Polémica

¿Y ahora? Lali Espósito rompió las reglas de La Voz Argentina y desató el caos en el certamen
Lali en Mendoza: 5 razones por las que está en la cima del pop argentino
Noche inolvidable en el Arena

Lali brilló en Mendoza y reafirmó su reinado pop

La interpretación de ambos fue tan destacada que recibieron una ovación y los aplausos de todos los presentes en el estudio. El primero en tomar la palabra fue Luck Ra: "Muchachos, los felicito. Lo hicieron excelente... Me hicieron sentir muchas cosas.".

Embed - Valentino Rossi vs. Lucas Rivadeneira - "Lay me down" - Batallas - La Voz Argentina 2025

Luego llegó el momento de la definición: Lali debía tomar una decisión. Para sorpresa de todos, eligió quedarse con ambos participantes, lo que desató una fuerte emoción en el estudio. Inmediatamente después de su elección, la cantante no pudo contener su euforia y comenzó a festejar.

Temas
Seguí leyendo

Quién es Claudio Contardi, el exesposo de Julieta Prandi

La Voz Argentina: cuándo comienzan los Knockouts y quiénes serán los nuevos cocoaches

Comenzó el juicio contra el ex marido de Julieta Prandi por abuso sexual y violencia de género

¡Qué incómodo! El descuido de una participante de La Voz Argentina que hizo estallar las redes

Qué pasó con Sergio Lapegüe: el motivo por el que tuvo que abandonar el programa en vivo

Lo que pasó en La Voz Argentina fue tan inesperado que ni el participante lo entendió

¿Qué hizo ahora Luck Ra? La polémica decisión en La Voz Argentina que reavivó el debate en redes

La inesperada presencia de Wanda Nara en una celebración íntima de los Icardi

LO QUE SE LEE AHORA
La Voz Argentina: cuándo comienzan los Knockouts y quiénes serán los nuevos cocoaches
Cómo sigue

La Voz Argentina: cuándo comienzan los Knockouts y quiénes serán los nuevos cocoaches

Las Más Leídas

Siria y Sarmiento de Las Heras, donde ocurrió la agresión. 
Está internado

Lo atacaron en Las Heras y le dieron una puñalada en el pecho

Qué dijo Javier Milei tras la media sanción en Diputados del financiamiento universitario
Advertencia presidencial

Milei redobló la apuesta tras el revés legislativo por el presupuesto universitario

La cámara baja aprobó y giró al Senado la iniciativa impulsada por la oposición video
Congreso nacional

Diputados aprobó el financiamiento universitario: qué dijeron y cómo votaron los mendocinos

Padres y profesionales, preocupados por la situación que deberán afrontar con el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Preocupante

Discapacidad en emergencia: el desesperado pedido de familias y terapeutas tras el veto presidencial

Carlos Javier Estrada Marfilius, el delincuente que durante un robo golpeó salvajemente a una mujer. 
audiencia en el polo judicial

Definieron la situación del ladrón que durante un robo golpeó brutalmente a una mujer

Te Puede Interesar

Después del campo, la minería: el Gobierno elimina retenciones a las exportaciones mineras
BOLETÍN OFICIAL

Después del campo, la minería: el Gobierno elimina retenciones a las exportaciones mineras

Por Sitio Andino Economía
El detalle de quiénes ocuparán la boleta única de octubre, en esta nota
Elecciones 2025

Último día para anotar alianzas: con acuerdos aún sin cerrar, qué frentes se presentarán en Mendoza

Por Facundo La Rosa
El Gobierno de Mendoza adquirió un sistema de georreferenciación para investigación criminal.
Boletín Oficial

El Gobierno de Mendoza adjudicó una millonaria licitación para mejorar la seguridad penitenciaria

Por Sitio Andino Política