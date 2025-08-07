Como para no ponerse así: Lali Espósito enloqueció con una batalla en La Voz Argentina

La Voz Argentina (2) Valentino Rossi y Lucas Rivadeneira la rompieron en La Voz Argentina Como para no ponerse así: Lali Espósito enloqueció con una batalla en La Voz Argentina Valentino Rossi y Lucas Rivadeneira se enfrentaron en una batalla por un lugar en el team Lali. Para esta presentación, eligieron interpretar el tema "Lay Me Down" de Sam Smith.

La interpretación de ambos fue tan destacada que recibieron una ovación y los aplausos de todos los presentes en el estudio. El primero en tomar la palabra fue Luck Ra: "Muchachos, los felicito. Lo hicieron excelente... Me hicieron sentir muchas cosas.".

Embed - Valentino Rossi vs. Lucas Rivadeneira - "Lay me down" - Batallas - La Voz Argentina 2025 Luego llegó el momento de la definición: Lali debía tomar una decisión. Para sorpresa de todos, eligió quedarse con ambos participantes, lo que desató una fuerte emoción en el estudio. Inmediatamente después de su elección, la cantante no pudo contener su euforia y comenzó a festejar.

El momento no pasó desapercibido y las risas no tardaron en aparecer. De esta manera, Rossi y Rivadeneira continúan en el certamen musical más importante del país.