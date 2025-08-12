De Mendoza al mundo

Quién es el influencer del vino nominado a un premio internacional

La segunda edición de Vinoinfluencers World Awards en Valladolid, España, y tendrá presencia mendocina. Conocé al nominado.

The Big Wine Theory
Por Sitio Andino Economía

Este año se realizará la segunda edición de Vinoinfluencers World Awards en Valladolid, España, y contará con la presencia de un mendocino. El divulgador Pablo Ponce Tiviroli estará en representación de Mendoza y todo el país.

Se trata del evento que promueve y reconoce la profesión de los influencers del vino y su potencial de promoción internacional a través de sus perfiles en redes sociales del enoturismo, rutas del vino, las marcas y las bodegas más prestigiosas del mundo.

El mendocino fue nominado y viajará en septiembre para representar a la tierra del sol y del buen vino. El enólogo difunde información en sus redes sociales y tiene un blog donde los amantes de la vitivinicultura pueden aprender sobre la industria.

"Me llegó una invitación para postular mi trabajo si me interesaba, yo dije que sí, obviamente. Hay un periodo de revisión, pero lo bueno y lo interesante acá es que no tenés que preparar algo, sino que ellos directamente te ven y te llaman. La organización verifica hace cuánto tiempo venís haciendo este trabajo, qué influencia tenés en los medios de comunicación, con la gente y el público", detalló en comunicación con Aconcagua Radio.

Según contó solo habrá cuatro representantes de Sudamérica, es decir que lo acompañarán dos colegas de Brasil y uno de Uruguay.

"Hay diferentes categorías, entre 11 y 15, de diversas temáticas como educadores de vino, los que se dedican a viajes, a la gastronomía y al vino, de la parte de enología, y de sommelier. Hay de todo porque está enfocado a la parte visual del mundo del vino", indicó.

El encuentro reunirá a creadores de contenido de 30 países, con la participación de más de 100 influencers internacionales del mundo del vino y el enoturismo.

Difusión y conocimientos del vino

El especialista, que cuenta con casi 100.000 seguidores en Instagram, dijo que actualmente no alcanza con brindar información, sino que es necesario que sea un contenido entretenido.

"Me defino como enólogo comunicador, por una cuestión de los conocimientos y la profesión que tengo. Me gusta a contar mucho, de una manera muy didáctica y educativa, los procesos enológicos que no solo me tocaron estudiarlos en su momento en la facultad, sino que me tocó trabajarlos cuando ejercía la profesión", contó.

Ponce Tiviroli contó que comenzó a subir información en su blog, llamado The Big Wine Theory, en 2012. "Subía mis apuntes de la facultad y en ese momento ya hacía infografías muy caseras para entender cuestiones difíciles, como las de química. Sirvió mucho en el ámbito estudiantil", detalló.

Sobre el contexto actual de la vitivinicultura expresó: "Es un momento difícil a nivel mundial por el bajo consumo de alcohol, incluido el de vinos. Creo que van a terminar sobreviviendo aquellos proyectos y bodegas que se sepan aggiornar a lo que el público busca y en lugar de enfatizar en ganar mercados, creo que también es una buena oportunidad para fidelizar mercados y clientes que ya existen".

Además, indicó que el vino es un producto milenario que se adapta a los cambios en el mercado internacional. "Puede pasar que baje mucho el consumo y sobrevivan los que mejor se logren adaptar, eso es seguro", expresó.

