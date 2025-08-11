Wine Expo 2025 llega con Inteligencia Artificial y más de cien bodegas

Este jueves 14 y viernes 15 de agosto, desde las 18 horas y hasta la medianoche, los amantes del vino tienen una cita en el Hotel Hilton . Se trata de la edición número 12 de Wine Expo Mendoza (WOM) que reunirá a bodegas mendocinas y combinará lanzamientos, tecnología y un espacio especial para los profesionales de la vitivinicultura .

Esta vez el evento tendrá la particularidad de que incorporará Inteligencia Artificial (IA) a través de la tecnología desarrollada por Civitas. Con esta herramienta, quienes asistan podrán interactuar a través de Whatsapp con asesores que responderán sus dudas en tiempo real y les enviarán notificaciones sobre actividades, catas, ubicaciones de los stands, entre otras novedades.

En esta edición de la Wine Expo habrá más de 100 bodegas y 500 etiquetas.

Este asesor virtual con IA puede establecer una conversación en español, inglés o portugués, y los asistentes podrán conocer dónde es la próxima cata, el horario, o cómo llegar a un stand específico. En caso de que la IA recibe una misma consulta varias veces, el jefe de área podrá acudir.

Intercontinetal Wine Expo - 359500 Quienes asistan podrán interactuar a través de Whatsapp con asesores que responderán sus dudas en tiempo real.

Un encuentro para amantes del vino y el fútbol

El año pasado, uno de los puntos que recibió más atención fue el stand donde se presentó el vino del campeón del mundo Leandro Paredes, "Mi Victoria LP32". Este año, otro futbolista dará a conocer su producción. Será el de Lautaro Martínez y su esposa Agustina Gandolfo, de la mano de la bodega Cittanina.

El nombre fue elegido porque combina las palabras “Città” (ciudad, en italiano) y “Nina”, la hija de la pareja. Es un malbec hecho con uvas de Las Compuertas, en Luján de Cuyo. Los vinos que se presentarán son Cittanina Pasión y Cittanina Coraje, producidos por el enólogo Federico Isgró.

Tecnología y vinos mendocinos: Espacio Wine Trade

El jueves 14 de agosto, se realizará el Wine Trade, un espacio de charlas, networking y degustaciones para profesionales de la vitivinicultura, operadores turísticos, importadores y gastronómicos. Allí se podrá construir una red de contactos para intercambiar conocimiento y estar al tanto de las novedades del mercado. Estas son las disertaciones que habrá:

10:30: inteligencia aumentada, a cargo de Marcelo Palma (Civitas)

11:30: creatividad y cambio, con Santiago Caranza

12:30: finanzas en tiempos de cambio, por Elena Alonso (consultora de Emerald)

Los tickets pueden adquirirse aquí. También está disponible el paquete WineExpo que permite hospedarse en el Hilton Mendoza con beneficios exclusivos como dos entradas a la feria, desayuno en Olivas, y acceso a spa, gimnasio, sauna e hidromasaje. Reservas en: [email protected].