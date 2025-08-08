CyberWine

De qué se trata el evento que brinda una experiencia vitivinícola online

Bodegas de todo el país se unieron para difundir sus productos durante una semana, con descuentos y promociones. Conocé el evento para amantes del vino.

De qué se trata el evento que brinda una experiencia vitivinícola online

De qué se trata el evento que brinda una experiencia vitivinícola online

Foto: internet
 Por Sofía Pons

Desde hace tres años, las bodegas del país se unen de forma anual para ofrecer sus productos por internet con beneficios y promociones para los amantes del vino. El evento vitivinícola online, llamado CyberWine, comenzó el martes y finalizará este domingo.

"Durante estos seis días, la gente encuentra 44 bodegas diferentes que están unidas en una campaña comercial especial que ocurre una vez al año a través de una página web. Las empresas hacen descuentos agresivos, más altos que los habituales", contó Andrés Rodríguez, socio fundador de Combinatoria, empresa que organiza CyberWine.

Lee además
Todo listo para el Social Media Day Mendoza: el evento que no te podés perder
De interés

Todo listo para el Social Media Day Mendoza: el evento que no te podés perder
Ayuda Escolar de ANSES: esto vas a cobrar si la recibís en agosto 2025
De interés

Ayuda Escolar de ANSES: esto vas a cobrar si la recibís en agosto 2025

En la página web del evento, los apasionados por el vino pueden encontrar no solo las ofertas, sino también información acerca de las zonas vitivinícolas que participan, varietales que se pueden adquirir y consejos para el momento de degustar. Algunas bodegas ofrecen hasta 50% de descuento y envíos gratis a todo el país.

Embed - CyberWine Argentina on Instagram: "¡Ya llega CyberWine 2024! Del 6 al 11 de agosto, preparate para una experiencia única de compra online en el mundo del vino CyberWine, el evento de ventas online exclusivo de la industria vitivinícola, llega para acercar las mejores bodegas a tu casa Explorá una selección increíble de vinos, descubrí etiquetas y aprovechá ofertas imperdibles en www.cyberwine.com.ar. Ingresá y mirá todas las bodegas que participan de este evento online. ¡Lo mejor del mundo vitivinícola, al alcance de un clic! Seguinos para enterarte de todas las novedades y no te pierdas la oportunidad de brindar con los mejores vinos con descuentos imperdibles #Cyberwine #Ecommerce #ComprasOnline #Vino #Vinos #Wine #TiendaOnline #Ofertas #Descuentos #Bodegas #WineLover #WineLovers"

Impulso de las ventas online de vinos

La primera edición del evento se realizó en 2023 con la participación de 30 bodegas y año tras año la iniciativa crece. Además, Rodríguez explicó que el CyberWine se hace en agosto en conmemoración del Día del Ingeniero Agrónomo.

"Buscamos que el evento, más allá de ser una oportunidad comercial para las bodegas y para los consumidores, sea un lugar donde se expanda el conocimiento del vino para el consumidor, que sea también un lugar de aprendizaje. Ya el hecho de encontrarte con 44 bodegas diferentes, que ofrecen sus productos online de manera directa, es una novedad para mucha gente que no sabe ni que existen esas tiendas, en algunos casos no conocen las marcas o las bodegas", expresó.

Embed - CyberWine Argentina on Instagram: "¡Ya llega CyberWine 2024! Del 6 al 11 de agosto, preparate para una experiencia única de compra online en el mundo del vino CyberWine, el evento de ventas online exclusivo de la industria vitivinícola, llega para acercar las mejores bodegas a tu casa Explorá una selección increíble de vinos, descubrí etiquetas y aprovechá ofertas imperdibles en www.cyberwine.com.ar. Ingresá y mirá todas las bodegas que participan de este evento online. ¡Lo mejor del mundo vitivinícola, al alcance de un clic! Seguinos para enterarte de todas las novedades y no te pierdas la oportunidad de brindar con los mejores vinos con descuentos imperdibles #Cyberwine #Ecommerce #ComprasOnline #Vino #Vinos #Wine #TiendaOnline #Ofertas #Descuentos #Bodegas #WineLover #WineLovers"

Búsquedas personalizadas para una experiencia vitivinícola

La página web permite personalizar la búsqueda por varietales, regiones y estilos de bodega. Según Rodríguez, la oferta está destinada a los amantes del vino, como también para el masivo.

"En Argentina se produce vino de altísima calidad a través de muchísimas empresas, no es tan común en otros rubros. La industria del vino cuida mucho la producción, se enfoca mucho en los procesos productivos de la uva", indicó.

En el caso de Mendoza, participan bodegas de Maipú, Luján de Cuyo, Valle de Uco, Región Este, San Rafael y General Alvear. A su vez, hay disponibles vinos de San Juan, Salta, y la Patagonia.

Además, recomendó animarse a probar algún vino que no hayan probado con anterioridad. "Hay variedades de mucha calidad, es un camino para explorar y una vez que entrás, no salís", expresó.

Temas
Seguí leyendo

Así será el aumento en la tarifa de la luz oficializado por el EPRE

Argentina encabeza la adopción de criptomonedas en Latinoamérica

La venta de insumos para la construcción se mantuvo casi plana en julio

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 8 de agosto de 2025

ANSES: quiénes cobran este viernes 8 de agosto de 2025

Vuelve un clásico: Bodegas de Argentina contra COVIAR, pero ahora con un aliado de peso

YPF profundiza su estrategia en Vaca Muerta

Con 70% de apoyo, concluyó la etapa presencial de la audiencia de PSJ Cobre Mendocino

LO QUE SE LEE AHORA
El EPRE oficializó un aumento en la tarifa de la luz para los usuarios de la provincia de Mendoza.
Ajuste

Así será el aumento en la tarifa de la luz oficializado por el EPRE

Las Más Leídas

Murió un recluso en San Rafael y desató una pelea dentro de una penitenciaría
Tenía 22 años

Murió un preso en San Rafael y desató una pelea dentro de una penitenciaría

Fernando Roldán contó su historia de vida a Noticiero Andino. video
General Alvear

Historia de vida: Fernando durmió entre nylon, fue amenazado y esclavizado y lo pudo contar

El Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza presentó también la propuesta gráfica
Elecciones 2025

Estos son los frentes políticos que competirán en las elecciones de octubre en Mendoza

Así quedó el coche que protagonizó el accidente vial en Godoy Cruz. 
choque y vuelco

Una mujer se salvó de milagro tras un grave accidente vial en Godoy Cruz

Mondino destrozó a Javier Milei en una entrevista internacional
Videos

Reapareció Diana Mondino con durísimas frases contra Milei por $Libra y sus perros

Te Puede Interesar

Julieta Silva saliendo de la audiencia realizada hoy en San Rafael.
Audiencia

Importante decisión de la justicia de San Rafael con respecto a Julieta Silva

Por Sitio Andino Policiales
Elecciones 2025: el PRO se decidió sobre el final del cierre de alianzas en Mendoza.
fin del misterio

Elecciones 2025: el PRO se decidió sobre el final del cierre de alianzas en Mendoza

Por Cecilia Zabala
La ampliación de las plazas de Residencias Médicas fue publicada en el Boletín Oficial.
Salud

Mendoza amplía los cupos para las Residencias Médicas tras un importante aumento de aspirantes

Por Natalia Mantineo