De qué se trata el evento que brinda una experiencia vitivinícola online

Desde hace tres años, las bodegas del país se unen de forma anual para ofrecer sus productos por internet con beneficios y promociones para los amantes del vino . El evento vitivinícola online, llamado CyberWine , comenzó el martes y finalizará este domingo.

"Durante estos seis días, la gente encuentra 44 bodegas diferentes que están unidas en una campaña comercial especial que ocurre una vez al año a través de una página web. Las empresas hacen descuentos agresivos, más altos que los habituales", contó Andrés Rodríguez, socio fundador de Combinatoria, empresa que organiza CyberWine .

De interés Todo listo para el Social Media Day Mendoza: el evento que no te podés perder

En la página web del evento , los apasionados por el vino pueden encontrar no solo las ofertas, sino también información acerca de las zonas vitivinícolas que participan, varietales que se pueden adquirir y consejos para el momento de degustar . Algunas bodegas ofrecen hasta 50% de descuento y envíos gratis a todo el país.

La primera edición del evento se realizó en 2023 con la participación de 30 bodegas y año tras año la iniciativa crece. Además, Rodríguez explicó que el CyberWine se hace en agosto en conmemoración del Día del Ingeniero Agrónomo .

Embed - CyberWine Argentina on Instagram: "¡Ya llega CyberWine 2024! Del 6 al 11 de agosto, preparate para una experiencia única de compra online en el mundo del vino CyberWine, el evento de ventas online exclusivo de la industria vitivinícola, llega para acercar las mejores bodegas a tu casa Explorá una selección increíble de vinos, descubrí etiquetas y aprovechá ofertas imperdibles en www.cyberwine.com.ar. Ingresá y mirá todas las bodegas que participan de este evento online. ¡Lo mejor del mundo vitivinícola, al alcance de un clic! Seguinos para enterarte de todas las novedades y no te pierdas la oportunidad de brindar con los mejores vinos con descuentos imperdibles #Cyberwine #Ecommerce #ComprasOnline #Vino #Vinos #Wine #TiendaOnline #Ofertas #Descuentos #Bodegas #WineLover #WineLovers"

"Buscamos que el evento, más allá de ser una oportunidad comercial para las bodegas y para los consumidores, sea un lugar donde se expanda el conocimiento del vino para el consumidor, que sea también un lugar de aprendizaje. Ya el hecho de encontrarte con 44 bodegas diferentes, que ofrecen sus productos online de manera directa, es una novedad para mucha gente que no sabe ni que existen esas tiendas, en algunos casos no conocen las marcas o las bodegas", expresó.

Embed - CyberWine Argentina on Instagram: "¡Ya llega CyberWine 2024! Del 6 al 11 de agosto, preparate para una experiencia única de compra online en el mundo del vino CyberWine, el evento de ventas online exclusivo de la industria vitivinícola, llega para acercar las mejores bodegas a tu casa Explorá una selección increíble de vinos, descubrí etiquetas y aprovechá ofertas imperdibles en www.cyberwine.com.ar. Ingresá y mirá todas las bodegas que participan de este evento online. ¡Lo mejor del mundo vitivinícola, al alcance de un clic! Seguinos para enterarte de todas las novedades y no te pierdas la oportunidad de brindar con los mejores vinos con descuentos imperdibles #Cyberwine #Ecommerce #ComprasOnline #Vino #Vinos #Wine #TiendaOnline #Ofertas #Descuentos #Bodegas #WineLover #WineLovers" View this post on Instagram A post shared by CyberWine Argentina (@cyberwinearg)

Búsquedas personalizadas para una experiencia vitivinícola

La página web permite personalizar la búsqueda por varietales, regiones y estilos de bodega. Según Rodríguez, la oferta está destinada a los amantes del vino, como también para el masivo.

"En Argentina se produce vino de altísima calidad a través de muchísimas empresas, no es tan común en otros rubros. La industria del vino cuida mucho la producción, se enfoca mucho en los procesos productivos de la uva", indicó.

En el caso de Mendoza, participan bodegas de Maipú, Luján de Cuyo, Valle de Uco, Región Este, San Rafael y General Alvear. A su vez, hay disponibles vinos de San Juan, Salta, y la Patagonia.

Además, recomendó animarse a probar algún vino que no hayan probado con anterioridad. "Hay variedades de mucha calidad, es un camino para explorar y una vez que entrás, no salís", expresó.