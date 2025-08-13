El millonario plan del Gobierno de Mendoza para potenciar la ganadería

El Gobierno de Mendoza invierte millones en un plan para potenciar la ganadería

El Gobierno de Mendoza oficializó este miércoles, a través del Decreto Nº1652 publicado en el Boletín Oficial, un acuerdo de colaboración con la Fundación COPROSAMEN (Comisión Provincial de Sanidad Animal Mendoza). El objetivo central de esta iniciativa es fortalecer la competitividad del sector ganadero y avanzar en la conformación del Clúster Ganadero de Mendoza.

El propósito de este plan es posicionar a la ganadería mendocina dentro del mercado regional, promoviendo la articulación con los distintos actores de la cadena de valor productiva e impulsando estrategias que consoliden al sector como un motor económico provincial.

La normativa completa del Gobierno de Mendoza: DECRETO Ganadería El convenio fue firmado el pasado 14 de julio y establece que la Dirección Provincial de Ganadería será el organismo encargado de impulsar el desarrollo del clúster, en conjunto con la fundación. Ambas instituciones tendrán a su cargo la planificación, ejecución y seguimiento de las acciones contenidas en el Plan de Mejora Competitiva.