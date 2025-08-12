La Cámara Minera destacó la audiencia pública en Mendoza como un paso clave para la minería

PSJ COBRE MENDOCINO

La CAEM destacó el avance de la minería en la provincia de Mendoza tras la audiencia pública por el proyecto San Jorge. El comunicado.

La entidad destacó que la instancia, que se extendió durante diez días consecutivos, garantizó una participación ciudadana amplia, en un marco de "respeto, pluralidad y transparencia". También subrayó la importancia de la organización del proceso, la transmisión y registro público de las exposiciones y la disponibilidad del expediente en línea, acciones que —según afirmaron— "fortalecen la confianza pública y aseguran el acceso a la información".

La Cámara Minera destacó el compromiso de Mendoza con la minería responsable y el diálogo ciudadano

La Cámara Minera destacó el compromiso de Mendoza con la minería responsable y el diálogo ciudadano

Desde CAEM consideraron que esta audiencia "sienta un precedente valioso para futuras instancias de diálogo en torno a proyectos productivos estratégicos", y remarcaron que es una muestra de que el debate informado y la participación ciudadana pueden convivir con el respeto por las comunidades y el ambiente.

El comunicado completo:

CAEM felicita a Mendoza por una audiencia pública histórica y ejemplar

La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) felicita a la provincia de Mendoza y a sus autoridades por la exitosa realización de la Audiencia Pública del proyecto PSJ Cobre Mendocino, que constituyó un hecho histórico para la provincia y para la actividad minera del país.

Durante diez días continuos, esta instancia garantizó la amplia participación ciudadana, asegurando que todas las personas pudieran expresar su punto de vista en un marco de respeto, pluralidad y transparencia.

Destacamos especialmente la organización y apertura del proceso, las instancias de transmisión y registro público de las exposiciones, así como la disponibilidad permanente del expediente en línea. Estas acciones fortalecen la confianza pública y aseguran el acceso a la información, base de la transparencia.

El desarrollo de esta audiencia sienta un precedente valioso para futuras instancias de diálogo en torno a proyectos productivos estratégicos, demostrando que es posible conjugar el debate informado, la participación amplia y el respeto por las comunidades y el ambiente.

Desde CAEM celebramos este paso dado por Mendoza y reiteramos nuestro compromiso de acompañar procesos de minería sostenible y transparente, que contribuyan al desarrollo económico, social y ambientalmente responsable de nuestro país.

