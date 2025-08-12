La Cámara Minera destacó la audiencia pública en Mendoza como un paso clave para la minería

La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) felicitó a la provincia de Mendoza y a sus autoridades por la realización de la audiencia pública del proyecto PSJ Cobre Mendocino (San Jorge) , a la que calificó como un "hecho histórico para la provincia y para la actividad minera del país".

La entidad destacó que la instancia, que se extendió durante diez días consecutivos , garantizó una participación ciudadana amplia, en un marco de "respeto, pluralidad y transparencia". También subrayó la importancia de la organización del proceso , la transmisión y registro público de las exposiciones y la disponibilidad del expediente en línea , acciones que —según afirmaron— "fortalecen la confianza pública y aseguran el acceso a la información".

Desde CAEM consideraron que esta audiencia "sienta un precedente valioso para futuras instancias de diálogo en torno a proyectos productivos estratégicos", y remarcaron que es una muestra de que el debate informado y la participación ciudadana pueden convivir con el respeto por las comunidades y el ambiente.

La Cámara Minera destacó el compromiso de Mendoza con la minería responsable y el diálogo ciudadano

