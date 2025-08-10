Estrategias para impulsar el consumo

La industria del juguete apuesta al Día del Niño para revertir la caída en ventas

Con descuentos, juegos desde $5.000 y promociones bancarias, la industria del juguete busca incentivar las compras. El ticket promedio alcanzó los $25.000.

Día del Niño y la venta de juguetes.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Economía

La industria del juguete busca recuperar las ventas en el Día del Niño. La Noche de las Jugueterías fue una de las estrategias para impulsar el consumo. La Cámara del Juguete asegura que hay "alternativas para todos los bolsillos".

El vocero de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, Julián Benítez, evaluó el panorama de ventas en vísperas del Día del Niño, fecha que, según sostuvo, explica el 60% de la venta anual del sector.

La “Noche de las Jugueterías” fue una de las principales estrategias para impulsar el consumo, un evento que se realizó el viernes pasado y tuvo como objetivo concentrar las ventas. "Hubo promociones, descuentos, cupones para futuras compras", afirmó Benítez en diálogo con Radio Rivadavia, quien se mostró "contento con el nivel de adhesión" y las "expectativas de recuperar parte de la caída del año pasado".

Regalos Día del Niño: el ticket promedio se situó entre $20 y $25 mil

En cuanto a los precios, Benítez señaló que el ticket promedio se situó entre los 20.000 y 25.000 pesos, aunque en las cadenas de jugueterías, con productos de licencia, puede ascender a 35.000 o 40.000 pesos. Sin embargo, destacó que existen "alternativas muy interesantes" que se adaptan a "todos los bolsillos", como juegos de mesa y de cartas que se pueden encontrar desde 5.000 pesos. Benítez también mencionó que "el paradigma de los juegos de mesa cambió mucho" y ahora se venden más los juegos de bolsillo.

Por otro lado, analizó el impacto del aumento de las importaciones. El vocero detalló que en el primer semestre se registró "un incremento del 80% en valores y del 100% en volumen", en comparación con el mismo período del año 2024. A pesar del crecimiento, aseguró que la industria nacional sigue siendo "competitiva en los segmentos en los que se especializa", como los juegos de mesa y los de plástico, mientras que la oferta importada se centra en otros productos.

Aprovechar las promociones bancarias por el Día del Niño

Finalmente, el funcionario de la Cámara se refirió a la popularidad de los juguetes coleccionables, como los "Bubu", que se volvieron virales en redes sociales y con las celebridades. "También una cuestión de pertenencia", explicó Benítez sobre este fenómeno.

Además, abordó el debate sobre los juguetes sorpresa y su vínculo con la frustración infantil, debido a que "si no les toca viene el tema de la frustración" en los niños. Benítez destacó que es importante aprovechar las promociones bancarias para las compras y aseguró que es fundamental que los consumidores elijan "juguetes seguros" con las certificaciones necesarias.

