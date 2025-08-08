El Paseo Artesanal Tupungato vuelve con más impulso y creatividad

Paseo Artesanal Tupungato

El próximo domingo 10 de agosto, desde las 11.00 de la mañana hasta las 18.00 horas, vuelve el Paseo Artesanal Tupungato, una propuesta que ya se ha instalado como un espacio de encuentro, creatividad y oportunidades para emprendedor y artesano del departamento.

La jornada se presenta como una excelente opción para encontrar ese regalito especial para el Día del Niño, recorriendo los stands con productos únicos, hechos a mano y con mucho corazón. Además, habrá música, color y el calor humano que siempre caracteriza a quienes participan.

image Tupungato brinda acompañamiento fortaleciendo la economía local El Municipio, a través de la Dirección de Desarrollo Económico brinda acompañamiento constante para llevar a cabo el Paseo: es una forma de poner al servicio de la comunidad herramientas que ya están disponibles, con el objetivo de fortalecer la economía local, promover el trabajo independiente y generar vínculos directos entre productores y vecinos.

Este domingo, el Paseo Artesanal no solo será una opción linda para regalar, sino también una forma concreta de apoyar a quienes día a día apuestan por lo que hacen.