Fortalecimiento de la economía local

El Paseo Artesanal Tupungato vuelve con más impulso y creatividad

Este domingo 10 de agosto, de 11.00 a 18.00 horas, artesanos y emprendedores de Tupungato se reúnen para ofrecer productos únicos.

Paseo Artesanal Tupungato

Paseo Artesanal Tupungato

Por Sitio Andino Departamentales

El próximo domingo 10 de agosto, desde las 11.00 de la mañana hasta las 18.00 horas, vuelve el Paseo Artesanal Tupungato, una propuesta que ya se ha instalado como un espacio de encuentro, creatividad y oportunidades para emprendedor y artesano del departamento.

La jornada se presenta como una excelente opción para encontrar ese regalito especial para el Día del Niño, recorriendo los stands con productos únicos, hechos a mano y con mucho corazón. Además, habrá música, color y el calor humano que siempre caracteriza a quienes participan.

Lee además
El Hospital General Las Heras en Tupungato. video
Valle de Uco

El duro relato del caso Luca en Tupungato: "Estuvo dormido 36 horas y luego en shock"
Trabajos sobre calle Marconi de Tupungato.
Una obra necesaria

Tupungato ejecuta mejoras clave de asfalto y drenaje en una calle estratégica
image

Tupungato brinda acompañamiento fortaleciendo la economía local

El Municipio, a través de la Dirección de Desarrollo Económico brinda acompañamiento constante para llevar a cabo el Paseo: es una forma de poner al servicio de la comunidad herramientas que ya están disponibles, con el objetivo de fortalecer la economía local, promover el trabajo independiente y generar vínculos directos entre productores y vecinos.

Este domingo, el Paseo Artesanal no solo será una opción linda para regalar, sino también una forma concreta de apoyar a quienes día a día apuestan por lo que hacen.

Temas
Seguí leyendo

Vecinos y productores de Tupungato alertan por el estado del Arroyo El Molino

Conexiones irregulares y tensiones vecinales en Tupungato: el intendente Gustavo Aguilera explicó el conflicto

Esterilización gratuita de mascotas en Tupungato: conocé días, horarios y requisitos

En el Día del Básquet, Mendoza Buxers celebró la inclusión y la diversidad

Godoy Cruz se suma a los simulacros provinciales de sismo con fuerte compromiso preventivo

Malargüe celebra la Noche de Cuyanía con música, tradición y solidaridad

Malargüe, capital del Newcom: se prepara para recibir el Torneo Nacional

Llega a San Rafael la conferencia que revolucionará la forma de vender

LO QUE SE LEE AHORA
Simulacro de sismo en Godoy Cruz
Parte del cronograma provincial

Godoy Cruz se suma a los simulacros provinciales de sismo con fuerte compromiso preventivo

Las Más Leídas

Murió un recluso en San Rafael y desató una pelea dentro de una penitenciaría
Tenía 22 años

Murió un preso en San Rafael y desató una pelea dentro de una penitenciaría

Fernando Roldán contó su historia de vida a Noticiero Andino. video
General Alvear

Historia de vida: Fernando durmió entre nylon, fue amenazado y esclavizado y lo pudo contar

El Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza presentó también la propuesta gráfica
Elecciones 2025

Estos son los frentes políticos que competirán en las elecciones de octubre en Mendoza

Así quedó el coche que protagonizó el accidente vial en Godoy Cruz. 
choque y vuelco

Una mujer se salvó de milagro tras un grave accidente vial en Godoy Cruz

Mondino destrozó a Javier Milei en una entrevista internacional
Videos

Reapareció Diana Mondino con durísimas frases contra Milei por $Libra y sus perros

Te Puede Interesar

Julieta Silva saliendo de la audiencia realizada hoy en San Rafael.
Audiencia

Importante decisión de la justicia de San Rafael con respecto a Julieta Silva

Por Sitio Andino Policiales
Elecciones 2025: el PRO se decidió sobre el final del cierre de alianzas en Mendoza.
fin del misterio

Elecciones 2025: el PRO se decidió sobre el final del cierre de alianzas en Mendoza

Por Cecilia Zabala
La ampliación de las plazas de Residencias Médicas fue publicada en el Boletín Oficial.
Salud

Mendoza amplía los cupos para las Residencias Médicas tras un importante aumento de aspirantes

Por Natalia Mantineo