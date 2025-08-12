Las billeteras virtuales impulsan promociones exclusivas para el Día del Niño

Las plataformas digitales ofrecen descuentos, reintegros y facilidades de pago para que las familias accedan a los mejores productos y puedan regalar momentos especiales a los más chicos. A continuación, presentamos las promociones vigentes en seis de las billeteras virtuales más importantes del país.
Mercado Pago, la billetera virtual líder integrada a Mercado Libre, se destaca por su masividad y amplia adopción.
Categorías: supermercados, jugueterías, librerías, indumentaria infantil y entretenimiento;
Descuentos: hasta 25% de descuento o reintegro, con topes entre $3.000 y $15.000 según el comercio (por ejemplo, 20% en Carrefour online con tope de $15.000 y 25% en Jumbo, Disco y Vea con tope de $8.000 por usuario y semana);
Vigencia: todo agosto 2025, con descuentos específicos en días determinados, como de lunes a viernes en supermercados;
Requisitos: pagos con QR o tarjetas prepaga/crédito Mercado Pago; descuentos aplicados automáticamente o en caja; algunas promociones permiten combinación con otras ofertas.
dia del niño 2024, juguetes, jugueterías, dia de la niñez.jpg
Foto: Yemel Fil
Ualá
Ualá, con fuerte presencia entre jóvenes y familias, ofrece desde tarjetas prepagas hasta cuentas bancarias digitales.
Categorías: gastronomía, supermercados y jugueterías;
Descuentos: 30% de reintegro en gastronomía los fines de semana (tope $7.500 por semana); 30% en McDonald’s (tope mensual $10.000); 15% a 25% en supermercados Carrefour y descuentos en jugueterías en días especiales;
Vigencia: durante todo agosto, con días específicos para cada categoría;
Requisitos: pagos con tarjeta Ualá prepaga o crédito; descuentos automáticos; no acumulables con otras promociones.
Modo
Modo, una iniciativa conjunta de bancos argentinos, promueve el consumo con beneficios especiales desde las apps bancarias.
Categorías: jugueterías (Somos los Juguetes, Giro Didáctico, Compañías de Juguetes), además de otros comercios como Sporting, MegaSport y La Casa del Audio;
Descuentos: 20% de reintegro desde la app bancaria, con tope de $10.000 por banco;
Vigencia: del 9 al 16 de agosto, fechas clave para el Día de la Niñez;
Requisitos: válido para compras presenciales y online; acumulable con otras promociones bancarias; bancos participantes incluyen Galicia, BBVA, Macro, Nación, Santander (solo Visa), Credicoop, entre otros.
Naranja X
Naranja X, reconocida por sus tarjetas de crédito, también ofrece promociones en su billetera virtual.
Categorías: juguetes, tecnología e indumentaria infantil;
Descuentos: 25% de descuento con hasta 5 cuotas sin interés en marcas seleccionadas, con tope de $25.000;
Vigencia: durante agosto, en fechas específicas;
Requisitos: compras con tarjetas Naranja X; descuento reflejado en el resumen dentro de 60 días; no acumulable con otras ofertas.
bicicleteria evolution, bicicleta, bicis, dia del niño.jpg
Foto: Yemel Fil
Personal Pay
Personal Pay, de la empresa de telecomunicaciones Personal, ofrece descuentos para consumidores frecuentes.
Categorías: combustibles, supermercados e indumentaria infantil;
Descuentos: reintegros y descuentos especiales para el Día de la Niñez;
Vigencia: durante agosto, con promociones en fechas clave;
Requisitos: pago con la billetera, uso de códigos o QR según el comercio.
En conclusión, las promociones digitales para el Día del Niño reflejan la creciente importancia del consumo online y la competencia entre billeteras virtuales en Argentina, que ofrecen cada vez más facilidades y beneficios para las familias/ Fuente: Iprofesional