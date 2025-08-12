Las billeteras virtuales impulsan promociones exclusivas para el Día del Niño

Se acerca el Día del Niño y, pese a que el consumo interno aún no termina de repuntar, las billeteras virtuales apuestan a impulsar las compras con promociones atractivas. Estas ofertas abarcan juguetes, indumentaria infantil, librerías y entretenimiento, sectores que enfrentan un contexto particular debido a la importación y la situación del mercado local .

Las plataformas digitales ofrecen descuentos, reintegros y facilidades de pago para que las familias accedan a los mejores productos y puedan regalar momentos especiales a los más chicos. A continuación, presentamos las promociones vigentes en seis de las billeteras virtuales más importantes del país.

Mercado Pago , la billetera virtual líder integrada a Mercado Libre, se destaca por su masividad y amplia adopción.

dia del niño 2024, juguetes, jugueterías, dia de la niñez.jpg Las billeteras virtuales impulsan promociones exclusivas para el Día del Niño Foto: Yemel Fil

Ualá

Ualá, con fuerte presencia entre jóvenes y familias, ofrece desde tarjetas prepagas hasta cuentas bancarias digitales.

Categorías: gastronomía, supermercados y jugueterías;

gastronomía, supermercados y jugueterías; Descuentos: 30% de reintegro en gastronomía los fines de semana (tope $7.500 por semana); 30% en McDonald’s (tope mensual $10.000); 15% a 25% en supermercados Carrefour y descuentos en jugueterías en días especiales;

30% de reintegro en gastronomía los fines de semana (tope $7.500 por semana); 30% en McDonald’s (tope mensual $10.000); 15% a 25% en supermercados Carrefour y descuentos en jugueterías en días especiales; Vigencia: durante todo agosto, con días específicos para cada categoría;

durante todo agosto, con días específicos para cada categoría; Requisitos: pagos con tarjeta Ualá prepaga o crédito; descuentos automáticos; no acumulables con otras promociones.

Modo

Modo, una iniciativa conjunta de bancos argentinos, promueve el consumo con beneficios especiales desde las apps bancarias.

Categorías: jugueterías (Somos los Juguetes, Giro Didáctico, Compañías de Juguetes), además de otros comercios como Sporting, MegaSport y La Casa del Audio;

jugueterías (Somos los Juguetes, Giro Didáctico, Compañías de Juguetes), además de otros comercios como Sporting, MegaSport y La Casa del Audio; Descuentos: 20% de reintegro desde la app bancaria, con tope de $10.000 por banco;

20% de reintegro desde la app bancaria, con tope de $10.000 por banco; Vigencia: del 9 al 16 de agosto, fechas clave para el Día de la Niñez;

del 9 al 16 de agosto, fechas clave para el Día de la Niñez; Requisitos: válido para compras presenciales y online; acumulable con otras promociones bancarias; bancos participantes incluyen Galicia, BBVA, Macro, Nación, Santander (solo Visa), Credicoop, entre otros.

Naranja X

Naranja X, reconocida por sus tarjetas de crédito, también ofrece promociones en su billetera virtual.

Categorías: juguetes, tecnología e indumentaria infantil;

juguetes, tecnología e indumentaria infantil; Descuentos: 25% de descuento con hasta 5 cuotas sin interés en marcas seleccionadas, con tope de $25.000;

25% de descuento con hasta 5 cuotas sin interés en marcas seleccionadas, con tope de $25.000; Vigencia: durante agosto, en fechas específicas;

durante agosto, en fechas específicas; Requisitos: compras con tarjetas Naranja X; descuento reflejado en el resumen dentro de 60 días; no acumulable con otras ofertas.

bicicleteria evolution, bicicleta, bicis, dia del niño.jpg Las billeteras virtuales impulsan promociones exclusivas para el Día del Niño Foto: Yemel Fil

Personal Pay

Personal Pay, de la empresa de telecomunicaciones Personal, ofrece descuentos para consumidores frecuentes.

Categorías: combustibles, supermercados e indumentaria infantil;

combustibles, supermercados e indumentaria infantil; Descuentos: reintegros y descuentos especiales para el Día de la Niñez;

reintegros y descuentos especiales para el Día de la Niñez; Vigencia: durante agosto, con promociones en fechas clave;

durante agosto, con promociones en fechas clave; Requisitos: pago con la billetera, uso de códigos o QR según el comercio.

En conclusión, las promociones digitales para el Día del Niño reflejan la creciente importancia del consumo online y la competencia entre billeteras virtuales en Argentina, que ofrecen cada vez más facilidades y beneficios para las familias/ Fuente: Iprofesional