Maipú municipio apuesta al comercio local con sorteo y actividades por el Día del Niño

La propuesta invita a vecinos y familias a realizar sus compras en los comercios adheridos y, a cambio, disfrutar de actividades especiales que se desarrollarán el sábado 16 de agosto, de 10 a 13 y de 17 a 20, en distintos puntos del departamento: la Plaza Departamental 12 de Febrero (Pescara y San Martín) y en las delegaciones de Gutiérrez, Coquimbito, Luzuriaga, Rodeo del Medio, Beltrán, San Roque y Zona Sur

De qué se trata 'Yo compro en Maipú' Quienes adquieran un regalo en los comercios participantes podrán participar de los juegos organizados en los stands municipales, acceder a premios instantáneos y llevarse alguno de los más de 1.000 juguetes disponibles. Además, quedarán inscriptos automáticamente en un gran sorteo de bicicletas y monopatines.

bicicleteria evolution, bicicleta, bicis, dia del niño.jpg Maipú municipio apuesta al comercio local con sorteo y actividades por el Día del Niño | Foto ilustrativa Foto: Yemel Fil Con esta iniciativa, el municipio busca no solo incentivar las ventas, sino también generar espacios de encuentro familiar, combinar entretenimiento para las infancias y promover un beneficio concreto para los comerciantes del departamento.

Fuente: Municipalidad de Maipú