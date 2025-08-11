Maipú municipio apuesta al comercio local con sorteo y actividades por el Día del Niño

Maipú municipio, en alianza con la Unión Comercial del departamento, lanzó el programa "Yo compro en Maipú", una iniciativa pensada para fortalecer el comercio local e incentivar el consumo interno, especialmente en el marco del Día del Niño.
Maipú municipio, en alianza con la Unión Comercial del departamento, lanzó el programa "Yo compro en Maipú", una iniciativa pensada para fortalecer el comercio local e incentivar el consumo interno, especialmente en el marco del Día del Niño.
La propuesta invita a vecinos y familias a realizar sus compras en los comercios adheridos y, a cambio, disfrutar de actividades especiales que se desarrollarán el sábado 16 de agosto, de 10 a 13 y de 17 a 20, en distintos puntos del departamento: la Plaza Departamental 12 de Febrero (Pescara y San Martín) y en las delegaciones de Gutiérrez, Coquimbito, Luzuriaga, Rodeo del Medio, Beltrán, San Roque y Zona Sur
Quienes adquieran un regalo en los comercios participantes podrán participar de los juegos organizados en los stands municipales, acceder a premios instantáneos y llevarse alguno de los más de 1.000 juguetes disponibles. Además, quedarán inscriptos automáticamente en un gran sorteo de bicicletas y monopatines.
Con esta iniciativa, el municipio busca no solo incentivar las ventas, sino también generar espacios de encuentro familiar, combinar entretenimiento para las infancias y promover un beneficio concreto para los comerciantes del departamento.
