Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 18 de agosto de 2025

Con el nuevo esquema sin cepo, el dólar opera entre $1.000 y $1.400, sin tope mensual y sin recargo del 30% para personas físicas.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 18 de agosto de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 18 de agosto de 2025

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 2 de mayo de 2025.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 17 de agosto de 2025
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 16 de agosto de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 16 de agosto de 2025

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, lunes 18 de agosto de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.310;
  • Para la venta a $1.330.
dolar-18-de-agosto-de-2025

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, lunes 18 de agosto de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.301,80 para la compra;
  • A $1.302,34 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • $1.304,03 para la compra;
  • $1.307,38 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.664 para la compra;
  • A $1.716 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, lunes 18 de agosto de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.475 para la compra;
  • En $1.550 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera (conversión de 1.000 CLP a 1.000 ARS):

  • A $738 para la compra;
  • A $1.354 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Más dólares, más granos y más tiempo: así se financia hoy el campo argentino

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 15 de agosto de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 14 de agosto de 2025

La economía encerrada entre tasas, pesos y dólares: un laberinto difícil para el Gobierno

Inflación y Precios: impacto moderado del dólar y proyecciones para agosto

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 13 de agosto de 2025

La inflación de julio fue de 1,9% y acumuló 36,6% en los últimos doce meses

El INDEC dará a conocer la inflación en un mes marcado por la suba del dólar y el bajo consumo

LO QUE SE LEE AHORA
Nuevo aumento de combustible en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF
AJUSTE

Nuevo aumento de combustibles en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1315 del domingo 17 de agosto
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1315 del domingo 17 de agosto

Beneficios para jubilados en Mendoza: uno a uno, los municipios que ofrecen exenciones y descuentos
De norte a sur

Beneficios para jubilados en Mendoza: uno a uno, los municipios que ofrecen exenciones y descuentos

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2389 del domingo 17 de agosto
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2389 del domingo 17 de agosto

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3296 del domingo 17 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3296 del domingo 17 de agosto

En pleno receso, la Fórmula 1 evaluó la temporada de Franco Colapinto y marcó que aún no alcanzó el nivel que mostró en Williams el año pasado.
mirá vos

¡Bombazo para Franco Colapinto! Ni el llamado de Williams le dio esta flor de noticia

Te Puede Interesar

El reactor de IMPSA, esta mañana, en Ruta 40 de Luján de Cuyo. 
resta la última etapa

Mega operativo: cuándo continuará el traslado del reactor de IMPSA a la refinería de YPF

Por Sitio Andino Sociedad
Nuevo aumento de combustible en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF
AJUSTE

Nuevo aumento de combustibles en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF

Por Soledad Maturano
El juicio por el homicidio de Facundo Almendra comienza este lunes.
Polo Judicial

Comenzó el juicio al padre acusado de matar a su hijo en San Carlos

Por Carla Canizzaro