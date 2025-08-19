Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 19 de agosto de 2025

Con el nuevo esquema sin cepo, el dólar opera entre $1.000 y $1.400, sin tope mensual y sin recargo del 30% para personas físicas.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 19 de agosto de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 19 de agosto de 2025

Lee además
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este lunes 18 de agosto de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 18 de agosto de 2025
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 2 de mayo de 2025.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 17 de agosto de 2025

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, martes 19 de agosto de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.320;
  • Para la venta a $1.340.

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, martes 19 de agosto de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.295,48 para la compra;
  • A $1.296,24 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • $1.298,42 para la compra;
  • $1.300,98 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.664 para la compra;
  • A $1.716 para la venta.
PLACA-MONEDA-EXTRANJERA 18 AGOSTO

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, martes 19 de agosto de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.475 para la compra;
  • En $1.550 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera (conversión de 1.000 CLP a 1.000 ARS):

  • A $964,68 para la compra;
  • A $667,69 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 16 de agosto de 2025

Más dólares, más granos y más tiempo: así se financia hoy el campo argentino

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 15 de agosto de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 14 de agosto de 2025

La economía encerrada entre tasas, pesos y dólares: un laberinto difícil para el Gobierno

Inflación y Precios: impacto moderado del dólar y proyecciones para agosto

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 13 de agosto de 2025

La inflación de julio fue de 1,9% y acumuló 36,6% en los últimos doce meses

LO QUE SE LEE AHORA
ANSES: quiénes cobran este martes 19 de agosto de 2025
Atención

ANSES: quiénes cobran este martes 19 de agosto de 2025

Las Más Leídas

El accidente vial ocurrió esta mañana en Maipú. 
el conductor se fugó

Atropellaron y mataron a un hombre en Maipú: el conductor se fugó

Algo va a a pasar: el pronóstico meteorológico para esta semana en Mendoza
Qué dicen los expertos

"Algo va a a pasar": el pronóstico meteorológico para esta semana en Mendoza

Nuevo aumento de combustible en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF
AJUSTE

Nuevo aumento de combustibles en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF

El traslado del reactor de IMPSA a la refinería causó revuelo en la provincia de Mendoza. 
repercusiones

Qué hay detrás de la demora en el traslado del reactor de IMPSA a la refinería

Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria.
Pedido de ayuda

Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria

Te Puede Interesar

La DGE  busca estrategias para que los estudiantes hagan un buen uso de la IA. Imagen generada con IA
Educación

La DGE combate el "uso desmedido" de la IA con metodologías innovadoras en las aulas

Por Natalia Mantineo
Denuncian a Génesis Sandoval en Tunuyán por calumnias e injurias tras la muerte de un vecino
Complicada

Denuncian a la exreina Génesis Sandoval en Tunuyán por calumnias e injurias

Por Carla Canizzaro
Así quedó el auto que protagonizó el accidente vial en Lavalle. 
importante despliegue policial

Milagroso choque y vuelco en una ruta de Lavalle

Por Pablo Segura