Consumo

Coninagro afirma que se pueden comprar más alimentos con el salario

Coninagro asegura que los salarios crecieron por encima de la inflación: mejora en alimentos básicos, alivio al consumo y presión a productores.

image
Por Marcelo López Álvarez

Entre marzo de 2024 y junio de 2025, los salarios de los trabajadores estables experimentaron una mejora sostenida en su poder de compra frente a los alimentos básicos, lo que marca un punto de inflexión luego de años de deterioro del ingreso real.

El dato surge del último informe elaborado por Coninagro, titulado Del Sueldo al Plato: ¿Cuánto rinde el salario?, que muestra que la recuperación salarial no solo se tradujo en una mayor capacidad de acceso a bienes esenciales.

Lee además
Dónde comprar jeans más baratos: supermercados ofrecen hasta 50% de descuento
PROMOCIÓN

Dónde comprar jeans más baratos: supermercados ofrecen hasta 50% de descuento
exportaciones: el agro aporto el 60% de las ventas al exterior en lo que va del 2025
Comercio

Exportaciones: el agro aportó el 60% de las ventas al exterior en lo que va del 2025

El informe de Coninagro no deja de ser polémico, ya que, si bien está hecho a partir de datos duros, muestra cierta disociación con la realidad que viven día a día los consumidores. Esa diferencia puede explicarse porque los datos que se toman para el estudio son los del RIPTE, que solo incluye a los trabajadores registrados y con aportes al sistema previsional.

image
Según Coninagro los salarios mejoraron la capacidad adquisitiva de alimentos

Según Coninagro los salarios mejoraron la capacidad adquisitiva de alimentos

Salarios por encima de la inflación

De acuerdo con el reporte, los salarios medidos por el índice RIPTE registraron un incremento interanual del 57,3% entre junio de 2024 y junio de 2025, muy por encima de la inflación acumulada en igual período, que fue del 39,4%. En consecuencia, el salario real mejoró un 12,8% interanual, acumulando una recuperación del 25,8% desde el punto más bajo de marzo de 2024.

En valores constantes, el ingreso promedio pasó de $1.166.780 en marzo de 2024 a $1.468.135 en junio de 2025. Esa evolución implicó que, mes a mes, los salarios crecieran levemente por encima de la inflación, consolidando un proceso de recomposición del poder adquisitivo.

¿Qué alimentos se pueden comprar hoy?

El impacto más visible de esta mejora se advierte en la canasta alimentaria. Según el relevamiento, el salario promedio permite adquirir una cantidad sustancialmente mayor de productos básicos en comparación con un año atrás.

  • Aceite de girasol: aumento del poder de compra del 41,9%, equivalente a 99 botellas adicionales de 1,5 litros.

  • Yerba mate: mejora del 82,3%, con 293 paquetes más de medio kilo.

  • Leche: incremento del 60%, lo que equivale a 349 sachets adicionales de un litro.

  • Asado: aumento del 20,2%, con 22,5 kilos más de carne vacuna.

  • Huevos: mejora del 24%, equivalente a 70,5 medias docenas adicionales.

  • Pan: crecimiento del 30%, con 94 kilos más por salario mensual.

Estas variaciones reflejan un alivio en la mesa de los consumidores, tras varios años en los que la inflación en alimentos había erosionado con fuerza la capacidad de compra.

image
Cuánto se puede comprar de cada alimento con el salario, según Coninagro

Cuánto se puede comprar de cada alimento con el salario, según Coninagro

El costo para los productores

No obstante, la contracara de este fenómeno es menos favorable para los productores. La mejora en el poder de compra de los salarios no se explica por una caída generalizada de precios, sino por un rezago en el valor relativo de varios alimentos respecto de la inflación general. En otras palabras, mientras los ingresos crecieron por encima de la inflación, en varios rubros los precios quedaron rezagados frente al aumento de costos.

En el último año, productos como la cebolla, el tomate y el arroz registraron caídas reales del 71,4%, 56,2% y 41,2%, respectivamente. La yerba mate perdió un 25,8% de su valor real y el vino un 21,5%. Este escenario ha afectado de manera particular a las economías regionales, que sostienen gran parte de la producción destinada al consumo interno.

Inflación en baja, consumo en alza

El contexto inflacionario también contribuye a explicar este proceso. Según el INDEC, en julio de 2025 la inflación fue del 1,9%, apenas por encima del 1,6% registrado en junio. En términos interanuales, la variación alcanzó el 36,6%, completando dieciséis meses consecutivos de desaceleración. El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas subió un 30,6% interanual, por debajo del nivel general, lo que favoreció el alivio en el poder adquisitivo de los hogares.

A futuro, los analistas estiman que el proceso de recomposición salarial tenderá a sostenerse, lo que ya empieza a traducirse en un repunte del consumo. Para las economías regionales, este fenómeno representa una doble cara: si bien los márgenes de rentabilidad continúan comprimidos, el incremento en la demanda podría contribuir a recuperar dinamismo en los próximos meses.

Un punto de inflexión

El informe de Coninagro sugiere que marzo de 2024 fue el punto de mayor deterioro en el poder de compra, y que desde entonces se inició un ciclo de recuperación aún incipiente. El desafío, en adelante, será consolidar este sendero sin generar desequilibrios adicionales para los productores, que enfrentan costos crecientes y precios rezagados.

Temas
Seguí leyendo

Becas Progresar: motivos por los que no recibirías el pago en septiembre 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 21 de agosto de 2025

Cómo controlar el gasto hormiga para potenciar tu economía y hacer que tu salario rinda más

Cómo comprar electrodomésticos desde Tierra del Fuego con hasta 40% de descuento

Shein y el boom del comercio electrónico: todo lo que tenés que saber para comprar sin problemas

Cuánto cobran las empleadas domésticas en septiembre 2025

Economía argentina; de la calma de marzo a la fragilidad de agosto

ANSES: quiénes cobran este jueves 21 de agosto de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo comprar electrodomésticos desde Tierra del Fuego con hasta 40% de descuento
PASO A PASO

Cómo comprar electrodomésticos desde Tierra del Fuego con hasta 40% de descuento

Las Más Leídas

Este jueves 21 de agosto se presenta con mal tiempo en la alta montaña.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 21 de agosto

Julieta Silva dio una entrevista a medios de comunicación tras declarar ante la justicia. 
Entrevista

Tras declarar, Julieta Silva habló y realizó graves acusaciones a la justicia

Uno de los allanamientos por venta de estupefacientes que reaizó la Policía Federal en Mendoza. 
operativos simultáneos

Allanamientos masivos por venta de estupefacientes en la Provincia de Mendoza

Cómo comprar electrodomésticos desde Tierra del Fuego con hasta 40% de descuento
PASO A PASO

Cómo comprar electrodomésticos desde Tierra del Fuego con hasta 40% de descuento

Viento Zonda en el llano, el pronóstico para este jueves 21 de agosto en Mendoza
El clima

Viento Zonda en el llano, el pronóstico para este jueves 21 de agosto en Mendoza

Te Puede Interesar

El Senado aprobó el proyecto de financiamiento universitario. video
Más presupuesto

La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de financiamiento universitario y es ley

Por Sofía Pons
Persiste el mal tiempo en el Paso Los Libertadores y el corredor continuará cerrado
Temporal

Persiste el mal tiempo en alta montaña y el Paso Internacional Los Libertadores continuará cerrado
Exportaciones: el agro aportó el 60% de las ventas al exterior en lo que va del 2025
Comercio

Exportaciones: el agro aportó el 60% de las ventas al exterior en lo que va del 2025

Por Marcelo López Álvarez