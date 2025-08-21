ESTRATEGIAS PARA OPTIMIZAR INGRESOS

Cómo controlar el gasto hormiga para potenciar tu economía y hacer que tu salario rinda más

Tu economía puede ser más fuerte. Aprendé a controlar el gasto hormiga y hacer que tu salario rinda mucho más sin dejar de disfrutar.

Cómo controlar el gasto hormiga para potenciar tu economía y hacer que tu salario rinda más

Cómo controlar el gasto hormiga para potenciar tu economía y hacer que tu salario rinda más

 Por Paula Pia Ariet

En la economía familiar, los desequilibrios no siempre surgen por grandes gastos. Muchas veces, el verdadero impacto está en consumos pequeños que pasan desapercibidos y que, con el tiempo, afectan el salario y el ahorro. A este fenómeno cotidiano, cada vez más visible, se lo conoce como gasto hormiga.

De esta forma, muchas veces el problema se esconde en consumos mínimos que pasan desapercibidos: un café al paso, un viaje en taxi, una compra impulsiva en la farmacia o esa suscripción que casi no se usa. Se trata del gasto hormiga, un fenómeno cada vez más observado en tiempos de inflación y pérdida de poder adquisitivo.

Lee además
Economía argentina; de la calma de marzo a la fragilidad de agosto.
Politica Monetaria

Economía argentina; de la calma de marzo a la fragilidad de agosto
Licitación de Bonos: se cerró un capítulo en la pulseada entre Gobierno y bancos.
Politica Monetaria

Licitación de Bonos: se cerró un capítulo en la pulseada entre Gobierno nacional y bancos

Consumo consciente: tomar decisiones que cuiden el salario

El primer paso no es cortar, sino observar. Especialistas recomiendan registrar todos los gastos durante al menos una semana —idealmente un mes— y luego agruparlos en categorías como comidas rápidas, transporte, ocio o suscripciones. La suma suele sorprender: un café de $2.000, multiplicado por 20 días hábiles, se convierte en $40.000 al mes.

image
Especialistas recomiendan registrar los gastos durante una semana o, mejor, un mes.

Especialistas recomiendan registrar los gastos durante una semana o, mejor, un mes.

Una vez identificados los gastos hormiga, llega el momento de decidir. No se trata de eliminar todos los gustos, sino de evaluar cuáles realmente aportan valor y cuáles se hacen por costumbre. Este ejercicio permite elegir con conciencia en qué vale la pena gastar y en qué conviene ajustar.

Cómo reducir el gasto hormiga sin afectar la calidad de vida

Algunas estrategias útiles son:

  • Definir un presupuesto mensual limitado para “gustitos”.
  • Cancelar suscripciones que no se usan.
  • Aplicar la “regla del café”: multiplicar cualquier gasto diario por 20 para conocer su impacto mensual.
  • Buscar alternativas más económicas (viandas, transporte público).
  • Automatizar el ahorro con el dinero liberado de esos consumos.

Economía y educación financiera desde casa

Controlar el gasto hormiga no debe ser una tarea individual. Involucrar a la familia en la revisión del presupuesto ayuda a generar conciencia colectiva, especialmente en los hijos. Decisiones compartidas —como reducir el delivery o revisar suscripciones en conjunto— fortalecen el compromiso y evitan tensiones dentro del hogar.

Hablar de gasto hormiga puede ser el primer paso hacia una educación financiera básica. Explicar a los más chicos cómo afectan estos consumos el presupuesto mensual enseña hábitos saludables y muestra que administrar el dinero no es algo complejo, sino una práctica diaria y accesible para todos.

Tomar decisiones económicas a consciencia

El gasto hormiga no es malo por sí mismo: el problema surge cuando permanece invisible y erosiona las finanzas sin darnos cuenta. Al hacerlo visible, se convierte en una elección consciente: mantenerlo, reducirlo o destinar ese dinero a un objetivo más grande, como un fondo de emergencia, un viaje o una inversión.

image
Para optimizar la economía familiar lo mejor es controlar el gasto hormiga y definir a conciencia hacia dónde se dirigen los ahorros.

Para optimizar la economía familiar lo mejor es controlar el gasto hormiga y definir a conciencia hacia dónde se dirigen los ahorros.

En síntesis, para pensar seriamente en la economía familiar, primero hay que mirar los gastos hormiga. Visualizarlos y registrarlos es un gran objetivo en sí mismo, porque lo que se ve se puede gestionar. Esa simple acción abre la puerta a un manejo más saludable del dinero, ayuda a ordenar las prioridades y permite tomar decisiones conscientes para toda la familia.

Sobre Gestión Capital Humano

La consultora Gestión Capital Humano conecta el talento de las personas con las necesidades de las empresas con el fin de potenciar la productividad y el logro de objetivos en las organizaciones. A contiuación compartimos algunos de sus avisos. Para todos los interesados a postularse, pueden escanear el código QR del aviso correspondiente, y completar los campos con sus datos personales en el Link que re direcciona dicho QR.

Búsqueda de analista de costos y stock

BUSQUEDA ACTIVA1

Búsqueda de ingeniero agrónomo comercial

BUSQUEDA ACTIVA2

Búsqueda de analista de marketing

BUSQUEDA ACTIVA3

Búsqueda de vendedor de autos

BUSQUEDA ACTIVA4

Búsqueda de operario especializado en proyección de poliuretano

BUSQUEDA ACTIVA5

Temas
Seguí leyendo

135 años de Monte Comán: una fiesta histórica que unió cultura y economía

Organizaciones Martínez es sinónimo en Malargüe de crecimiento y responsabilidad social

La economía encerrada entre tasas, pesos y dólares: un laberinto difícil para el Gobierno

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 21 de agosto de 2025

Cómo comprar electrodomésticos desde Tierra del Fuego con hasta 40% de descuento

Shein y el boom del comercio electrónico: todo lo que tenés que saber para comprar sin problemas

Cuánto cobran las empleadas domésticas en septiembre 2025

ANSES: quiénes cobran este jueves 21 de agosto de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo comprar electrodomésticos desde Tierra del Fuego con hasta 40% de descuento
PASO A PASO

Cómo comprar electrodomésticos desde Tierra del Fuego con hasta 40% de descuento

Las Más Leídas

La Alianza Provincias Unidas presentó candidatos en todos los departamentos video
Elecciones 2025

Quién es quién en las listas a concejales de Provincias Unidas en los doce departamentos que van a las urnas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto

La muerte causó una fuerte conmoción en el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
tras una asamblea

Conmoción por la muerte de un trabajador del Instituto Nacional de Vitivinicultura

Este jueves 21 de agosto se presenta con mal tiempo en la alta montaña.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 21 de agosto

Daños en árboles de San Rafael. video
Modificación del sistema de poda

Alarma en San Rafael por daños irreversibles en el arbolado público

Te Puede Interesar

Alfredo Cornejo encabezó la presentación de las listas de candidatos para estas elecciones 2025. video
Presentación de candidatos

Alfredo Cornejo y Luis Petri activaron el modo campaña: "Es libertad o kirchnerismo"

Por Cecilia Zabala
Reanudaron el traslado del reactor de IMPSA hacia YPF y ya se sabe cuándo finalizará.
Megaoperativo por el "titán"

Reanudaron el traslado del reactor de IMPSA y ya se sabe cuándo llegará a YPF

Por Florencia Martinez del Rio
Corte de agua imprevisto en Ciudad por rotura de caño maestro: las zonas afectadas.
Alerta

Corte de agua imprevisto en Ciudad por rotura de caño maestro: las zonas afectadas

Por Natalia Mantineo