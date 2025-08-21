Shein y el boom del comercio electrónico: todo lo que tenés que saber para comprar sin problemas

Una de las plataformas de comercio electrónico que ganó popularidad en los últimos meses es la china Shein . Su éxito se debe a sus precios competitivos y a la comodidad de comprar desde casa, impulsado además por las recientes medidas del Gobierno nacional que favorecieron las importaciones .

Sin embargo, muchos usuarios aún tienen dudas sobre el funcionamiento de la plataforma y buscan entender cómo realizar una compra , cuál es el límite anual permitido, y si deben pagar impuestos para recibir los productos en el país.

Por esa razón, Sitio Andino recopiló información fundamental para responder a estas preguntas y ofrecer así una experiencia más clara y satisfactoria para los mendocinos .

El costo del envío varía según el monto total de la compra. De acuerdo a datos ofrecidos por medios nacionales, si el pedido es inferior a $56.051, el envío tiene un cargo de $35.000 , más del doble de lo que solía cobrarse.

En cambio, si la compra supera los $56.051, el envío es gratuito. Se trata de una estrategia que busca incentivar consumos por encima de los $60.000. De todas formas, los compradores deben tener en cuenta que el precio final del pedido puede variar si corresponde el pago de impuestos de importación o tasas aduaneras.

Cuál es el plazo de entrega de las compras realizadas en Shein

La popular plataforma de e-commerce establece un plazo mínimo de 20 días para la entrega de los productos. Sin embargo, este período puede extenderse por diversos motivos: errores en la dirección de entrega, trámites aduaneros, disponibilidad de vuelos internacionales, condiciones climáticas u otros imprevistos.

compras on line - 431509 De acuerdo a lo establecido por ARCA, se puede realizar hasta cinco compras al año en Shein.

Comercio electrónico: cómo realizar una compra en Shein

El proceso de compra en Shein puede realizarse tanto desde su sitio web oficial como desde la aplicación móvil. Los pasos son los siguientes:

Ingreso a la plataforma: acceder al sitio web o abrir la app.

acceder al sitio web o abrir la app. Selección de artículos: elegir los productos y agregarlos al carrito: es importante definir el talle, color y cantidad, revisando la tabla de medidas.

elegir los productos y agregarlos al carrito: es importante definir el talle, color y cantidad, revisando la tabla de medidas. Revisión del carrito: verificar los artículos seleccionados y realizar modificaciones si es necesario antes de continuar con el pago.

verificar los artículos seleccionados y realizar modificaciones si es necesario antes de continuar con el pago. Inicio de sesión o registro: ingresar a una cuenta existente o crear una nueva con un correo electrónico.

ingresar a una cuenta existente o crear una nueva con un correo electrónico. Datos de envío y facturación: completar la dirección de entrega, elegir el método de pago y el tipo de envío. Se pueden aplicar cupones de descuento o puntos acumulados.

completar la dirección de entrega, elegir el método de pago y el tipo de envío. Se pueden aplicar cupones de descuento o puntos acumulados. Confirmación del pedido: finalizar la compra cargando los datos de pago y confirmando la operación.

Cuántas compras se pueden realizar en Shein al año

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció un límite de cinco compras anuales por persona. Esta medida se enmarca en las regulaciones del régimen de importaciones para uso personal.

Cómo funciona la importación para uso personal

Según explicaron a Sitio Andino referentes de Despachantes de Aduana, una de las principales diferencias entre las compras personales y las comerciales radica en el tipo de cambio aplicado: en el caso de compras de bajo volumen, se reduce la intervención de organismos como el Senasa o la ANMAT.

Cabe destacar que esta intervención no se aplica siempre y cuando los productos estén destinados a uso personal. Si el destino es comercial, el control es más riguroso.