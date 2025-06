“Si traés productos para uso personal no vas a tener intervención de un despachant e. Si traés una mercadería para comercializarla sí vas a seguir teniendo la intervención como es normal”. También indicó que desde su sector siempre sugieren chequear algún tipo de mercadería: “Alimentos por sobre todo sugerimos siempre chequearlo”.

En lo que respecta a las compras para consumo personal , señaló los cambios que introdujo el Gobierno nacional con las últimas resoluciones: “Antes hacías un pedido para uso personal, para tu uso propio, y te lo retenían en aduana solicitándote la intervención de un despachante de aduanas justamente por la intervención de ese tercer organismo. No por lo aduanero en sí, sino por la intervención del tercer organismo”.

image.png Avanza la importación personal y comercial: ¿qué cambió con el Gobierno de Milei?

Justamente esa intervención es la que hoy no existe más, siempre y cuando se trate de productos para uso propio. Hoy esto se lleva a cabo por medio de trámite simple: “Lo vas a pedir y después ingresa por correo argentino o por correo privado y te lo van a entregar a domicilio”.

¿Quiénes pueden importar y cómo hacerlo?

Puede importar cualquier persona física o jurídica que esté inscripta en el registro de importadores y exportadores. De hecho, hoy se puede importar para comercializar siendo monotributista.

En cuanto al registro, Echegaray explicó: “Van a solicitar una verificación, que es un trámite online que se hace a través del sitio web de ARCA [Agencia de Recaudación y Control Aduanero] Sistema Registral. Se realiza un inicio de trámite donde después la misma autoridad aduanera va a verificar que no tenga antecedentes de infracciones aduaneras. La gran mayoría de las veces no hay antecedentes de infracciones”.

Una vez hecha la inscripción se analiza la mercadería para corroborar que no haya intervención: “ya sea de alimentos, medicina, aceros, juguetes, de lo que fuere”, ilustró.

¿Se simplificaron los trámites de importación?

Echegaray expuso que comparando con años atrás sí se agilizaron los trámites para la importación. Ejemplificó con la intervención que existía para la importación de bienes de capital usado.

“La tramitación del CIBU –Certificado de Importación de Bienes Usados– lo hacías no ante un organismo aduanero, sino ante la Secretaría de Comercio Exterior y eso te demoraba muchísimo. Si me remonto 10 años atrás te demorabas fácilmente un año en ese trámite. Hasta el año pasado te demorabas tal vez 3 o 4 meses y hoy en día ya no es necesario presentarlo”.

¿De cuánto son los tiempos para la importación?

Tal como explicó a SITIO ANDINO el gerente de Despachantes de Aduana, los tiempos para que ingrese un producto del exterior al país depende de la vía que se utilice para el traslado y del país que provenga el producto.

“El flete siempre te va a incidir, a lo mejor haces una compra en China y lo traes vía marítima y tenés un tránsito, sea por el Océano Pacífico o el Atlántico, arriba de 40 días. Más los días propios de cuando llega una mercadería a un puerto, tenés que empezar a hacer trámites para hacer el tránsito a la aduana donde vas a desaduanar esa mercadería”.

“Si es un aéreo, generalmente todo va a entrar por Ezeiza, si salvo de que consignes, en el caso de la comercialización, dónde ingresa”, amplió.

También Gustavo Wilde, de la empresa privada All In S.A. encargada de efectuar traslados vía marítima por Atlántico o Pacífico, se refirió a los plazos de la importación: “Depende del origen. Por ejemplo, de Asia por Pacífico para dejar en Mendoza la carga demora alrededor de 45 días en tiempos habituales. Hoy hay muchas demoras debido a que hay problemas en puertos de transbordo, como por ejemplo los paros lo cual demora el arribo”.

¿Se sostendrá la apertura de la importación en Argentina?

Ante la consulta de SITIO ANDINO si aumentó la demanda de la importación en el país, Echegaray analizó afirmativamente al interrogante. “Hay más demanda, hay más consultas. Creo que esto te hace despertar y reconocer la posibilidad que antes tal vez no existía o era muy remota”.

Wilde coincidió con Echegaray y agregó: “hoy vemos que mucha gente se está animando a traer. Han aumentado mucho no sólo las consultas sino que se han concretado algunas cargas. Por ejemplo, hierro o materiales de construcción, que inclusive con toda la carga aduanera y logística sigue conviniendo”.

Finalmente, consideró que la importación se puede sostener con el tiempo en el país y que es un incentivo a las fuentes de trabajo: “Muchos importan insumos para luego producir otros materiales o tecnologías que no se producen aquí, por lo cual eso genera movimiento de la economía, nuevos empleos, nuevos rubros”.