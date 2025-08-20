Nueva medida

Alfredo Cornejo habilitó al Estado a realizar compras a través de plataformas digitales y marketplaces

Alfredo Cornejo actualizó el sistema de compras públicas para incluir a las plataformas de comercio eléctronico y marketplaces. Cómo se implementará.

Alfredo Cornejo habilitó al Estado provincial a realizar compras a través de plataformas de comercio electrónico.
Alfredo Cornejo habilitó al Estado provincial a realizar compras a través de plataformas de comercio electrónico.

El gobernador Alfredo Cornejo actualizó el sistema de compras públicas del Estado a los tiempos que corren al habilitar la posibilidad de adquirir bienes y servicios a través de plataformas digitales. Buscan agilizar los procesos y actualizarse modernizar a las modalidades que hoy predominan en el mercado.

El mandatario y distintos ministros firmaron el decreto 1673 que establece las pautas para que la administración provincial pueda realizar contrataciones directas a través de plataformas de comercio eléctronico y marketplaces. La medida reglamenta lo dispuesto por la Ley 9625, que incorporó un inciso al artículo 144 de la Ley de Administración Financiera 8706.

El gobernador Alfredo Cornejo estará en Buenos Aires en un encuentro del que participarán funcionarios clave del presidente Javier Milei. 
Alfredo Cornejo viajará a la Casa Rosada para mantener una reunión clave
Cornejo, sorprendido por el salto de charco de Luis Petri
Los detalles de cómo se dio la afiliación de Petri a LLA y cómo se enteró Cornejo

Según la normativa del Gobierno de Mendoza, este tipo de compras abarcará la adquisición de bienes y servicios que se gestionen en entornos digitales. La particularidad de estas operaciones es que el consentimiento de las partes se concreta por internet, bajo condiciones preestablecidas, y los pagos se realizan mediante instrumentos digitales o electrónicos.

Cómo se implementará la medida de Alfredo Cornejo

El decreto fija lineamientos generales de procedimiento y administración presupuestaria. Entre ellos, se dispone que todas las compras deberán estar debidamente justificadas, incluyendo la comparación de ofertas disponibles en distintas plataformas y la documentación que acredite por qué se eligió la más conveniente. Además, en caso de existir un acuerdo marco vigente, el organismo contratante podrá optar por realizar la compra a través de marketplaces, siempre que fundamente la conveniencia.

Se podrán realizar contrataciones directas a través de plataformas de comercio eléctronico y marketplaces.

Se podrán realizar contrataciones directas a través de plataformas de comercio eléctronico y marketplaces.

Otro punto relevante es que los costos de envío o devolución deberán incluirse en la evaluación del monto total de la compra. También se permitirá que las operaciones se paguen con los medios digitales que ofrezca la plataforma, siempre garantizando seguridad, trazabilidad y legalidad en el manejo de fondos públicos.

Qué busca el Gobierno de Mendoza con esta medida

Asimismo, se exceptúa a estas contrataciones de la publicación previa, con el objetivo de dar mayor agilidad a los procesos. También autoriza el uso de las tarjetas corporativas no solo para viáticos y anticipos, sino también para este tipo de compras directas en entornos digitales.

La norma firmada por Alfredo Cornejo instruye a los órganos rectores de Contabilidad, Tesorería y Contrataciones a dictar las disposiciones necesarias para asegurar la efectiva aplicación del nuevo régimen. De este modo, la Provincia busca modernizar y agilizar las compras públicas, adaptándolas a las modalidades digitales que hoy predominan en el mercado.

